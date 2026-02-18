فينيسيوس : “العنصريون جبناء.. و البروتوكول لم يجدِ نفعًا”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بيانًا بعد مباراة فريقه ضد بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تعرضه للعنصرية حسب روايته.

و سجّل فينيسيوس هدف فوز ريال مدريد (1-0) على بنفيكا بملعب النور مساء الثلاثاء، ليقرّب الفريق الإسباني من التأهل لثمن نهائي البطولة القارية، قبل مواجهة إياب الملحق على ملعب السانتياغو برنابيو الأسبوع المقبل.

لكن المباراة شهدت أحداثًا مثيرة، كان بطلها فينيسيوس، صاحب الهدف.

و ذكر فينيسيوس، في بيان عبر حسابه على منصة “إنستغرام” عقب المباراة “العنصريون جبناء قبل كل شيء، يحتاجون إلى وضع القميص على أفواههم لإظهار مدى ضعفهم”، في إشارة مباشرة إلى اللقطات التي أظهرت بريستياني و هو يضع قميصه على فمه قبل أن يتوجه النجم البرازيلي نحو الحكم.

و لم يوجّه فينيسيوس انتقاداته فقط إلى من أطلقوا الإهانات، بل طالت أيضًا، بحسب تعبيره، الجهات التي يُفترض بها التدخل و معاقبة مثل هذه التصرفات.

و قال : “إلى جانبهم توجد حماية من آخرين يُفترض نظريًا أنهم ملزمون بالعقاب”، في ما بدا أنه انتقاد مبطّن للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، و لطريقة إدارة التحكيم لتلك الليلة.

كما أقرّ اللاعب بأن بروتوكول مكافحة العنصرية الذي فعّله الحكم لم يؤدِّ الغرض المطلوب، قائلًا : “مجرد بروتوكول أُسيء تنفيذه و لم يُجدِ نفعًا”.

و تطرّق فينيسيوس أيضًا إلى البطاقة الصفراء التي حصل عليها بسبب احتفاله بالهدف، مضيفًا : “تلقيت بطاقة صفراء بسبب احتفالي بهدف و ما زلت لا أفهم السبب”.

و رغم ذلك، حرص على التأكيد أنه لا يسعى إلى لفت الأنظار، قائلًا : “لا أحب الظهور في مواقف كهذه، خصوصًا بعد انتصار كبير، حين يجب أن تكون العناوين عن ريال مدريد، لكن الأمر ضروري”.

