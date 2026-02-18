فينيسيوس : “العنصريون جبناء.. و البروتوكول لم يجدِ نفعًا”

أصدر فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، بيانًا بعد مباراة فريقه ضد بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت تعرضه للعنصرية حسب روايته.
و سجّل فينيسيوس هدف فوز ريال مدريد (1-0) على بنفيكا بملعب النور مساء الثلاثاء، ليقرّب الفريق الإسباني من التأهل لثمن نهائي البطولة القارية، قبل مواجهة إياب الملحق على ملعب السانتياغو برنابيو الأسبوع المقبل.
لكن المباراة شهدت أحداثًا مثيرة، كان بطلها فينيسيوس، صاحب الهدف.
و توقفت المباراة بسبب العنصرية ضد فينيسيوس، حيث بدأت الأزمة بعدما سجّل النجم البرازيلي هدفًا لريال مدريد في الدقيقة 50.
و ذهب فينيسيوس للاحتفال بهدفه عند الراية الركنية و رقص بطريقة تبدو استفزازية أمام جماهير الفريق البرتغالي.
و قرّر الحكم الفرنسي ليتكسير منح فينيسيوس جونيور بطاقة صفراء بداعي الاستفزاز، كما دخل أكثر من لاعب من جانب بنفيكا في مشادات مع النجم البرازيلي.
و يبدو أن الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا تفوه بعبارة عنصرية تجاه فينيسيوس، ما دفع الأخير لشكواه إلى الحكم ليقرر إيقاف المباراة تطبيقًا لبروتوكول فيفا لمكافحة العنصرية.
و اشتعلت ثورة جماهير بنفيكا في المدرجات و خرج فينيسيوس وتحدث مع جوزي مورينيو مدرب بنفيكا، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء، لحين هدوء الأجواء مجددًا.
و استأنف الحكم المباراة مجددًا بعد 10 دقائق تقريبًا من التوقف، مع نزول فينيسيوس جونيور مجددًا إلى أرض الملعب.
و ذكر فينيسيوس، في بيان عبر حسابه على منصة “إنستغرام” عقب المباراة “العنصريون جبناء قبل كل شيء، يحتاجون إلى وضع القميص على أفواههم لإظهار مدى ضعفهم”، في إشارة مباشرة إلى اللقطات التي أظهرت بريستياني و هو يضع قميصه على فمه قبل أن يتوجه النجم البرازيلي نحو الحكم.
و لم يوجّه فينيسيوس انتقاداته فقط إلى من أطلقوا الإهانات، بل طالت أيضًا، بحسب تعبيره، الجهات التي يُفترض بها التدخل و معاقبة مثل هذه التصرفات.
و قال : “إلى جانبهم توجد حماية من آخرين يُفترض نظريًا أنهم ملزمون بالعقاب”، في ما بدا أنه انتقاد مبطّن للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، و لطريقة إدارة التحكيم لتلك الليلة.
كما أقرّ اللاعب بأن بروتوكول مكافحة العنصرية الذي فعّله الحكم لم يؤدِّ الغرض المطلوب، قائلًا : “مجرد بروتوكول أُسيء تنفيذه و لم يُجدِ نفعًا”.
و تطرّق فينيسيوس أيضًا إلى البطاقة الصفراء التي حصل عليها بسبب احتفاله بالهدف، مضيفًا : “تلقيت بطاقة صفراء بسبب احتفالي بهدف و ما زلت لا أفهم السبب”.
و رغم ذلك، حرص على التأكيد أنه لا يسعى إلى لفت الأنظار، قائلًا : “لا أحب الظهور في مواقف كهذه، خصوصًا بعد انتصار كبير، حين يجب أن تكون العناوين عن ريال مدريد، لكن الأمر ضروري”.
