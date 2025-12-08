فيورنتينا يتخذ تدابير أمنية بعد تلقي لاعبيه تهديدات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفاد فيورنتينا الايطالي انه عزز الإجراءات الأمنية و اتصل بالسلطات بعد أن تلقى لاعبوه و أعضاء الجهاز الفني و عائلاتهم تهديدات عقب الهزيمة 3-1 أمام ساسولو يوم السبت الماضي، في مواصلة لسلسلة النتائج السلبية التي ألقت الفريق في قاع الترتيب دون اي انتصار بعد مضي 14 مباراة في البطولة.

و أدان فيورنتينا التهديدات “غير المقبولة والمخزية” و قدم دعمه الكامل لجميع أعضاء النادي.

و قال النادي في بلاغ اورده عبر موقعه الرسمي أمس الاحد إن “تصرفا من هذا النوع لا مكان له في كرة القدم أو في أي مجال في مجتمعنا”.

و أضاف : “اتصل النادي فورا بأعضائه وبالسلطات المختصة لضمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة اللاعبين و أعضاء الجهاز الفني و عائلاتهم.

يؤكد نادي فيورنتينا على أنه لا مجال للترهيب أو الكراهية أو العنف، كما يتقدم بشكره لجميع المشجعين الذين أعربوا عن تعاطفهم و دعمهم عقب هذه الأحداث المؤسفة”.

و يستضيف فيورنتينا دينامو كييف الأوكراني في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس المقبل، قبل أن يستقبل هيلاس فيرونا في البطولة الإيطالية يوم الأحد.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



