فيورنتينا يتخذ تدابير أمنية بعد تلقي لاعبيه تهديدات

أفاد فيورنتينا الايطالي انه عزز الإجراءات الأمنية و اتصل بالسلطات بعد أن تلقى لاعبوه و أعضاء الجهاز الفني و عائلاتهم تهديدات عقب الهزيمة 3-1 أمام ساسولو يوم السبت الماضي، في مواصلة لسلسلة النتائج السلبية التي ألقت الفريق في قاع الترتيب دون اي انتصار بعد مضي 14 مباراة في البطولة.

و أدان فيورنتينا التهديدات “غير المقبولة والمخزية” و قدم دعمه الكامل لجميع أعضاء النادي.

و قال النادي في بلاغ اورده عبر موقعه الرسمي أمس الاحد إن “تصرفا من هذا النوع لا مكان له في كرة القدم أو في أي مجال في مجتمعنا”.

و أضاف : “اتصل النادي فورا بأعضائه وبالسلطات المختصة لضمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة اللاعبين و أعضاء الجهاز الفني و عائلاتهم.

يؤكد نادي فيورنتينا على أنه لا مجال للترهيب أو الكراهية أو العنف، كما يتقدم بشكره لجميع المشجعين الذين أعربوا عن تعاطفهم و دعمهم عقب هذه الأحداث المؤسفة”.

و يستضيف فيورنتينا دينامو كييف الأوكراني في دوري المؤتمر الأوروبي يوم الخميس المقبل، قبل أن يستقبل هيلاس فيرونا في البطولة الإيطالية يوم الأحد.

