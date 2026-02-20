في أجواء تضامنية.. الهلال الأحمر يوزع 300 وجبة إفطار في بومهل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت الهيئة المحلية ببومهل البساتين التابعة لـالهلال الأحمر التونسي عن انطلاق موائد الإفطار في نسختها الخامسة، وذلك في إطار أنشطتها التضامنية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

و شهد اليوم الأول من شهر رمضان توزيع حوالي 300 وجبة إفطار، بفضل تضافر جهود المتطوعين والداعمين، في خطوة تهدف إلى مساندة العائلات محدودة الدخل وأصحاب الحق خلال الشهر الكريم، وتعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي.

و أكدت الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي ببومهل البساتين التزامها بمواصلة تنظيم موائد الإفطار طيلة شهر رمضان، داعية مختلف مكونات المجتمع المدني والمحسنين إلى مزيد دعم هذه المبادرة لضمان نجاحها واستمراريته

