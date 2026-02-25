في أفق “تونس عاصمة السياحة العربية 2027”.. مقاربة تشاركية لتجديد صورة الوجهة التونسية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل وزير السياحة، سفيان تقية، يوم الثلاثاء بمقر الوزارة، أعضاء هيكل التصرّف في الوجهة السياحية DMO تونس – قرطاج، وذلك بحضور عدد من إطارات الوزارة، والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة، إلى جانب المندوب الجهوي للسياحة بتونس.

ويندرج هذا اللقاء في إطار حرص وزارة السياحة على اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على التنسيق والتكامل في التخطيط والتنفيذ، بهدف تعزيز جاهزية الوجهة التونسية وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية متجددة وتنافسية، خاصة في أفق الاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية سنة 2027.

استعراض البرامج ودور الهيكل في تظاهرة 2027

وشكّلت الجلسة مناسبة لاستعراض نشاط هيكل التصرّف في الوجهة ومجالات تدخله، سواء على المستوى التنشيطي أو الرقمي، إضافة إلى مساهمته في إعداد برنامج “تونس عاصمة للسياحة العربية 2027”.

وتم التأكيد في هذا السياق على ضرورة أن تعكس مختلف الأنشطة والمبادرات المقترحة عمق العاصمة الحضاري والمعماري، وثراءها الثقافي والسياحي، مع تثمين طاقات الشباب وإبراز روح الابتكار، بما يعزز صورة تونس كوجهة عصرية، متطورة ومتجددة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لوزارة السياحة على موقع “فايسبوك”.

تشريك الشباب والشركات الناشئة وتعزيز التسويق الرقمي

وأكد الوزير بالمناسبة أهمية دعم أعمال الهيكل وتوسيع قاعدة المتدخلين ضمنه، من خلال مزيد تشريك الشباب، والشركات الناشئة، وصانعي المحتوى، خاصة في مجالات التسويق الرقمي والترويج الذكي للوجهة السياحية.

كما شدد على ضرورة تكثيف مبادرات النظافة والعناية بالمحيط والبيئة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحسين تجربة الزوار، سواء من التونسيين أو الأجانب، وتعزيز جاذبية العاصمة كوجهة سياحية مستدامة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



