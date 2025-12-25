Français
الأخبار

في اتجاه المروج والحمامات: بداية من اليوم… تحويل حركة المرور على الطريق الجهوية رقم 22

في اتجاه المروج والحمامات: بداية من اليوم… تحويل حركة المرور على الطريق الجهوية رقم 22م/

تشهد بداية من اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، حركة المرور على مستوى الطريق الجهوية رقم 22 في اتجاه المروج والحمامات، تحويلا ظرفيا قصد إتمام أشغال جسر لاكانيا.

ودعت وزارة التجهيز والإسكان، القادمين من وسط العاصمة عبر جسر سان قوبان في اتجاه المروج والحمامات، إلى الانعطاف يسارا على مستوى جسر لاكانيا ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية (الطريق الجهوية رقم 22).

ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة (الطريق الجهوية رقم 22).

تعليقات

