في الأسبوع الأخير لشهر رمضان: أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل : 2.5 دينار للكيلو

الطماطم : 1.9 دينار للكيلو

البطاطا : 2.5 دينار للكيلو

الفراولة : 8 دنانير للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش : 50 دينار للكيلو

بقري : 46 دينار لليكلو

الدجاج: 8.4 دنانير للكيلو

اسكالوب: 17.9 دينار للكيلو

*أسعار الأسماك

تريلية : 15 دينار للكيلو

كروفات : 42 دنانير للكيلو

وراطة : 20 دينار للكيلو

