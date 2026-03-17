Français
Anglais
العربية
مجتمع

في الأسبوع الأخير لشهر رمضان: أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل : 2.5 دينار للكيلو

الطماطم : 1.9 دينار للكيلو

البطاطا : 2.5 دينار للكيلو

الفراولة : 8 دنانير للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش : 50 دينار للكيلو

بقري : 46 دينار لليكلو

الدجاج: 8.4 دنانير للكيلو

اسكالوب: 17.9 دينار للكيلو

*أسعار الأسماك 

تريلية : 15 دينار للكيلو

كروفات : 42 دنانير للكيلو

وراطة : 20 دينار للكيلو

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

304
أخر الأخبار

اضطرابات الهضم في رمضان : أخصائية تغذية تكشف الأسباب والحلول [فيديو]

291
الأخبار

إرجاع تواتر السفرات على خطي نابل حمام الأنف تونس و الحمامات حمام الأنف تونس بداية من يوم غد الاثنين
286
الأخبار

سوسة : حملة مراقبة اقتصادية و صحية في مساكن تسفر عن تسجيل مخالفات و حجز مواد غذائية غير صالحة
283
رياضة

خوان لابورتا يفوز بانتخابات رئاسة برشلونة حتى 2031
281
الأخبار

قطر تؤكد الاحتفاظ بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
279
الأخبار

زيادة الأجور المرتقبة : كيف تدير تونس إحدى أدق معادلاتها المالية ؟
279
أخر الأخبار

البريد التونسي: بداية من اليوم..صرف جرايات تقاعد مارس 2026 لحاملي بطاقة “جرايتي”
273
الأخبار

الثلاثاء والأربعاء: فتح 127 مكتب بريد استثنائيا لتأمين حصة عمل ليلية
273
الأخبار

تطورات جديدة بخصوص الحالة الصحية لكيليان مبابي
271
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : التشكيلة الأساسية لمباراة الترجي و الأهلي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى