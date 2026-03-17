في الأسبوع الأخير لشهر رمضان: أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم في الأسبوع الأخير من شهر رمضان.
وكانت الأسعار كالتالي :
*الخضر و الغلال
الفلفل : 2.5 دينار للكيلو
الطماطم : 1.9 دينار للكيلو
البطاطا : 2.5 دينار للكيلو
الفراولة : 8 دنانير للكيلو
*اللحوم الحمراء و البيضاء
العلوش : 50 دينار للكيلو
بقري : 46 دينار لليكلو
الدجاج: 8.4 دنانير للكيلو
اسكالوب: 17.9 دينار للكيلو
*أسعار الأسماك
تريلية : 15 دينار للكيلو
كروفات : 42 دنانير للكيلو
وراطة : 20 دينار للكيلو
