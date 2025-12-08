Français
أخر الأخبار

في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر: سدود الشمال تدعّمت بـ51 مليون مربع

كشف مدير عام السدود والاشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة، فايز مسلم، أن “سدود الشمال التونسي تدعّمت بـ 51 مليون متر مكعب من الامطار في الأيام الثمانية الاولى من شهر ديسمبر الجاري”، بما يمثل، وفق تقديره، مؤشرات هامّة جدّا ومطمئنة.

وأضاف اليوم الاثنين، أن سدود الشمال استقبلت 200 مليون متر مكعب منذ بداية فصل الخريف، ما ساهم في تغذيتها بصفة كبيرة ومكّن من تأمين مياه الشرب، متوقّعا أنه في حال تواصلت التساقطات بنفس الوتيرة سيتسنى تأمين المياه المخصصة للري أيضا، على حدّ قوله.

ولفت إلى أن إيرادات سدود ولاية باجة كانت هامّة، منذ بداية سبتمبر المنقضي، ما ساهم في الترفيع من مخزونها مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية، حيث ارتفع مخزون سد سيدى البراق من 74 مليون م3 إلى 148 م3، وارتفع مخزون سد سيدى سالم من 92 مليون م3 الى 122 مليون م3، كما ارتفع مخزون سدّ كساب من 19 مليون م3 الى 24.6 مليون م3 حاليا.

وتضمّ ولاية باجة أكبر سدود البلاد التونسية وهو سد سيدي سالم الذى تبلغ طاقة استيعابه 643 مليون م3، ويزوّد عددا من الولايات بمياه الشرب والري منذ تأسيسه على وادي مجردة سنة 1982، كما تضم معتمدية نفزة من ولاية باجة أيضا احد اكبر السدود التونسية وهو سد سيدي البراق إضافة الى سد كساب بباجة الشمالية.

تعليقات

