في الأسبوع الثالث لشهر رمضان : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم في الأسبوع الثالث من شهر رمضان.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل : 2.4 دينار للكيلو

الطماطم : 1.9 دينار للكيلو

البطاطا : 1.9 دينار للكيلو

الفراولة : 9 دنانير للكيلو

الدقلة : 8 دينار للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش : 48 دينار للكيلو

الدجاج: 8.4 دنانير للكيلو

اسكالوب: 17.9 دينار للكيلو

*أسعار الأسماك

قاروص : 26 دينار للكيلو

كروفات : 30 دنانير للكيلو

وراطة : 22 دينار للكيلو

