في الأسبوع الثاني لشهر رمضان : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم في الأسبوع الثاني من شهر رمضان.
وكانت الأسعار كالتالي :
*الخضر و الغلال
الفلفل : 2.4 دينار للكيلو
الطماطم : 1.9 دينار للكيلو
البطاطا : 1.9 دينار للكيلو
الفراولة :10 دنانير للكيلو
الدقلة : 8.5 دينار للكيلو
*اللحوم الحمراء و البيضاء
العلوش : 48 دينار للكيلو
الدجاج: 8.4 دنانير للكيلو
اسكالوب: 17.9 دينار للكيلو
*أسعار الأسماك
تريليا : 12 دينار للكيلو
قاروص : 26 دينار للكيلو
كروفات : 30 دنانير للكيلو
وراطة : 22 دينار للكيلو
