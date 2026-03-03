Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

في الأسبوع الثاني لشهر رمضان : أسعار الخضر والغلال واللحوم والأسماك بصفاقس (صور+فيديو)

رصد مراسل “تونس الرقمية” بصفاقس اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 أسعار الخضر والغلال واللحوم في الأسبوع الثاني من شهر رمضان.

وكانت الأسعار كالتالي :

*الخضر و الغلال

الفلفل : 2.4 دينار للكيلو

الطماطم : 1.9 دينار للكيلو

البطاطا : 1.9 دينار للكيلو

الفراولة :10 دنانير للكيلو

الدقلة : 8.5 دينار للكيلو

*اللحوم الحمراء و البيضاء

العلوش : 48 دينار للكيلو

الدجاج: 8.4 دنانير للكيلو

اسكالوب: 17.9 دينار للكيلو

*أسعار الأسماك 

تريليا : 12 دينار للكيلو

قاروص : 26 دينار للكيلو

كروفات : 30 دنانير للكيلو

وراطة : 22 دينار للكيلو

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

876
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

424
الأخبار

بداية من اليوم: انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026
367
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز
341
الأخبار

ارتفاع عدد القتلى و المصابين في القصف الإيراني على إسرائيل
323
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
303
الأخبار

مقترح قانون لتعديل شروط منح الجنسية التونسية
302
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
295
الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي : نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية 
291
الأخبار

قطر تعلن إسقاط طائرتين حربيتين طراز “سوخوي 24” قادمتين من إيران
289
الأخبار

فرنسا : «الوجه الملائكي» للإسلاموية في مواجهة شياطينه… طارق رمضان مهدّد بـ20 عامًا سجنًا

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى