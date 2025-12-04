Français
في البرلمان.. النائب منال بديدة تتّهم: “ما حصل في قانون المالية فوضى تستهدف رئيس الجمهورية” (فيديو)

اعتبرت النائب منال بديدة، خلال الجلسة العامة بالبرلمان الخميس 4 ديسمبر 2025 ان ما حصل في قانون المالية الحالي من لغط وحشو وفوضى لم يحصل في أي قانون مالية منذ الاستقلال.

وشدّدت بديدة أن “ما يحصل هو لغايات محددة وهي استعمال قانون المالية كرشوة انتخابية، وهو ما اعتبرته خطيرا من خلال استعمال موارد الدولة والمالية العمومية في حملة انتخابية سابقة لأوانها” وفق تعبيرها.

واكدت أنه تمت إضافة فصول ستُثقل كاهل ميزانية الدولة بنفقات أخرى وتم حرمانها من الموارد، وبالتالي فإن الدولة ستصبح غير قادرة على تنفيذ الوعود على حد تعبيرها، مضيفة “الناس الّي فرّحتوهم بالفصول الإضافية وانتم تعرفوا أنها موش باش تتحقق غدوة..باش تسكر الكياسات والوزارات ونلقاو رواحنا في ثورة ثانية”.

وأكدت أن “هناك غاية أيضا لضرب مجلس نواب الشعب الذي يضم عديد النواب الشرفاء والوطنيين، حيث سيفقد ثقة الشعب عند عدم تنفيذ الفصول الاضافية وفيها ضرب لرئيس الجمهورية، مشددة على ذلك يجب أن لا يكون على حساب مصلحة الدولة”، وفق تعبيرها.

