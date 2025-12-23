في الذكرى 40 لوفاة البشير سالم بلخيرية جامعة الرقبي تكرم عددا من المؤسسات الاقتصادية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أحيت الجامعة التونسية للرقبي الذكرى 40 لوفاة المرحوم البشير سالم بلخيرية رجل الأعمال المعروف والرئيس السابق للجامعة، وكرمت الجامعة عددا من المؤسسات الاقتصادية الداعمة لرياضة الرقبي في تونس من بينها مجمع ” ROSE BLANCHE Group” وBSB TOYOTA و BSB Equiments

وقد أكد السيد عارف بلخيرية رئيس الجامعة أن الراحل البشير سالم بلخيرية كان رائدا في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسة الاقتصادية، وهو ما تجلى في الدور المحوري الذي لعبه لتركيز وتدعيم رياضة الرقبي منذ السبعينات وإلى غاية وفاته سنة 1985، وثمّن الدور الذي تقوم به المؤسسات المكرمة في رفد جهود الجامعة التونسية للحفاظ على هذه الرياضة وتدعيمها وخاصة بعد نجاح منتخب سباعيات الرقبي في تصدر المشهد العربي.

ويدعم مجمع “ROSE BLANCHE Group” المنتخب الوطني لسباعيات الرقبي حامل لقب البطولة العربية لسنة 2025 ونادي الرقبي بجمال ذكور ونادي الرقبي بجمال إناث، وقد اقترن اسم مؤسسة BSB بالرقبي في تونس باعتبارها المساند الأول للجامعة والنوادي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



