Français
Anglais
العربية
الأخبار

في الذكرى 40 لوفاة البشير سالم بلخيرية جامعة الرقبي تكرم عددا من المؤسسات الاقتصادية

أحيت الجامعة التونسية للرقبي الذكرى 40 لوفاة المرحوم البشير سالم بلخيرية رجل الأعمال المعروف والرئيس السابق للجامعة، وكرمت الجامعة عددا من المؤسسات الاقتصادية الداعمة لرياضة الرقبي في تونس من بينها مجمع ” ROSE BLANCHE Group”  وBSB TOYOTA و BSB Equiments

وقد أكد السيد عارف بلخيرية رئيس الجامعة أن الراحل البشير سالم بلخيرية كان رائدا في مجال المسؤولية المجتمعية للمؤسسة الاقتصادية، وهو ما تجلى في الدور المحوري الذي لعبه لتركيز وتدعيم رياضة الرقبي منذ السبعينات وإلى غاية وفاته سنة 1985، وثمّن الدور الذي تقوم به المؤسسات المكرمة في رفد جهود الجامعة التونسية للحفاظ على هذه الرياضة وتدعيمها وخاصة بعد نجاح منتخب سباعيات الرقبي في تصدر المشهد العربي.

ويدعم مجمع “ROSE BLANCHE Group” المنتخب الوطني لسباعيات الرقبي حامل لقب البطولة العربية لسنة 2025 ونادي الرقبي بجمال ذكور ونادي الرقبي بجمال إناث، وقد اقترن اسم مؤسسة BSB بالرقبي في تونس باعتبارها المساند الأول للجامعة والنوادي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

375
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]

341
الأخبار

19 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق المنذر الزنايدي
336
اقتصاد وأعمال

تونس: مشروع طريق سيارة ب75 كلم و3 محولات ستربط بوسالم بالحدود الجزائرية وهذا مسارها
316
اقتصاد وأعمال

الجزائر–الولايات المتحدة : «ضربة صديقة» ثانية موقّعة من واشنطن و رسم إضافي بنسبة 127% في قطاع محوري
301
الأخبار

سياحة : تونس تتجاوز لأول مرة عتبة 11 مليون سائح
280
الأخبار

تنس – الدورة الخامسة لبطولة Arab Masters: عزيز الواقع بطلاً لسنة 2025
263
الأخبار

قفصة: شاشة عملاقة لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا
253
الأخبار

كأس أمم إفريقيا : المدرّب بول بوت يكشف عن حظوظ أوغندا أمام تونس
243
الأخبار

وزير الصحة يبحث مع السفير الأمريكي بتونس سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع الصحة
236
أخر الأخبار

سينتفع به هؤلاء : النائب ماهر الكتاري يكشف ملامح مقترح قانون تسوية مخالفات الصرف (فيديو)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى