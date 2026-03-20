في الذكرى 70 للاستقلال – الاتحاد الإفريقي “نأمل أن تظل تونس منارة للصمود والوحدة والأمل بالنسبة للقارة”

اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف أن الاحتفال بعيد استقلال تونس يتجاوز مجرد كونه معلمًا تاريخيًا ليجسد التطلع الجماعي لأفريقيا إلى السلام والازدهار والتقدم المشترك”.

وأعرب يوسف، في رسالة نُشرت على القنوات الرسمية للاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تظل تونس “منارة للصمود والوحدة والأمل بالنسبة للقارة”، موجها “أحر التهاني” إلى الحكومة والشعب التونسيين بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال البلاد.

وأشاد بشجاعة الشعب التونسي وتضحياته من أجل استعادة حريته وسيادته، مؤكدا على أن هذه الذكرى السنوية هي أيضاً احتفال بالتقدم الذي أحرزته تونس منذ عام 1956

وأبرز “الدور الحيوي” الذي تلعبه تونس في تعزيز التضامن الإفريقي، وحفظ السلام، والتكامل الإقليمي. وأشار إلى أن هذه المقاربة تتوافق تماماً مع “مُثُل الوحدة الافريقية ورؤية أجندة 2063: افريقيا التي نريدها”.

كما سلط رئيس المفوضية الضوء على التزام تونس الراسخ بمبادئ الوحدة والديمقراطية والتنمية المستدامة، فضلاً عن مساهمتها الفعالة في الاستقرار الإقليمي والمبادرات القارية.

وات

