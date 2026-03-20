في الذّكرى الـ70 للاستقلال: مجلس الجهات والأقاليم يجدّد التزامه بدعم مسار التنمية

جدّد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في بيان له اليوم الجمعة 20 مارس 2026، التزامه بمواصلة الإسهام الفاعل في دعم مسار التنمية، وذلك بمناسبة إحياء تونس الذكرى السبعين لعيد الاستقلال.

وأكد المجلس عزمه الاضطلاع بدوره في إرساء دعائم دولة ديمقراطية اجتماعية عادلة، تقوم على الكرامة والمساواة بين المواطنين، وتحقق تنمية متوازنة وشاملة تعزّز وحدة البلاد وتستجيب لتطلعات شعبها، في سياق التأكيد على صون مكتسبات الدولة وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات.

واعتبر أن عيد الاستقلال يمثل محطة وطنية تستحضر فيها البلاد تضحيات ونضالات أجيال من التونسيين الذين قدّموا أرواحهم دفاعا عن الحرية والسيادة، وأسهموا في بناء الدولة الوطنية وترسيخ مقوماتها، وفق ما ورد في نص البيان.

وأشار المجلس إلى أن هذه المناسبة تمثل لحظة جامعة لتجديد قيم الوفاء والانتماء والتضحية والوحدة، مع الترحّم على أرواح الشهداء، والتأكيد على مواصلة مسيرة البناء بثبات، بما يعزّز استقلال البلاد ويكرّس سيادتها.

كما لفت إلى تزامن إحياء عيد الاستقلال مع عيد الفطر، متوجّها بالتهاني إلى الشعب التونسي.

