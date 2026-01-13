في المرتبة 70 عالميًا، جواز السفر التونسي يتقدم بثلاث مراتب وفق تصنيف جديد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وفقًا لآخر تصنيف صادر عن معهد Henley & Partners، سجّل جواز السفر التونسي تحسّنًا لافتًا، حيث ارتقى إلى المرتبة 70 عالميًا، محققًا أفضل ترتيب له منذ سنة 2014 عندما حلّ في المرتبة 66، ليصبح بذلك ثاني أقوى جواز سفر في شمال إفريقيا بعد جواز السفر المغربي.

ويتيح هذا التقدم لحاملي جواز السفر التونسي السفر دون تأشيرة إلى 67 دولة. ويُذكر أنه في سنة 2025 كان الجواز التونسي يحتل المرتبة 73 عالميًا.

وعلى مستوى المغرب العربي، جاء جواز السفر المغربي في المرتبة 65، يليه جواز سفر موريتانيا في المرتبة 79، ثم الجزائر (80)، ومصر في المرتبة 95، وليبيا في المرتبة 93.

أما ضمن المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف Henley & Partners، فقد تصدّر جواز سفر سنغافورة المرتبة الأولى، تلاه جواز سفر كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية، واليابان في المرتبة الثانية أيضًا.

في المقابل، تصدّرت قائمة أضعف جوازات السفر عالميًا جوازات كلّ من العراق (المرتبة 99)، وسوريا (المرتبة 100)، وأفغانستان (المرتبة 101).

