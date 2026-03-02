في اليوم العالمي للحماية المدنية: صفاقس ترفع شعار الوقاية وتدعم ثقافة السلامة (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار إحياء اليوم العالمي للحماية المدنية الموافق لـ01 مارس 2026، نظّمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس تظاهرة احتفالية، بحضور عدد من الإطارات الأمنية والجهوية وممثلين عن الهياكل العمومية والخاصة.

معرض للمعدات واستعراض للجاهزية العملياتية

واستُهلّت الفعاليات بتنظيم معرض للمعدات والتجهيزات المعتمدة في مختلف التدخلات الميدانية، حيث تم تقديم عرض حول أبرز الإمكانيات اللوجستية ومستوى الجاهزية العملياتية التي تضمن سرعة ونجاعة التدخل عند الطوارئ.

كلمة الوالي: دور محوري في حماية الأرواح والممتلكات

وألقى والي صفاقس كلمة بالمناسبة، شدّد فيها على الدور المحوري الذي تضطلع به الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية المتسارعة، مثمّنًا ما يبذله الإطارات والأعوان من تفانٍ في أداء واجبهم الوطني.

عرض الحصيلة والإحصائيات وفيديو “العملية البيضاء”

وتضمّن البرنامج تقديم عرض حول نشاط الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس، مدعّمًا بأهم الإحصائيات والتدخلات المسجّلة، إلى جانب عرض فيديو حول “العملية البيضاء” التي نُظّمت في إطار تعزيز الجاهزية ودعم التنسيق بين مختلف المتدخلين.

محاضرة علمية حول إدارة المخاطر البيئية والتغيرات المناخية

كما تم تقديم محاضرة علمية تناولت موضوع التظاهرة، وأكدت على أهمية اعتماد مقاربات استباقية وعلمية لإدارة المخاطر البيئية وتعزيز القدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية.

واختُتمت المناسبة بتكريم عدد من أعوان الحماية المدنية الذين أُحيلوا على شرف المهنة، تقديرًا لما قدّموه من جهود خلال مسيرتهم المهنية.

رسالة المناسبة: دعم القدرات وترسيخ ثقافة الوقاية

وتُجدد هذه التظاهرة التأكيد على ضرورة دعم قدرات الحماية المدنية وتعزيز ثقافة الوقاية، بما يساهم في حماية المواطنين ودعم مقومات السلامة والاستدامة.

