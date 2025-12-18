Français
الأخبار

في بادرة رمزية: الإعلام الفلسطيني يرفع علم تونس على برجه احتفالًا بعيد الثورة

شهدت مدينة رام الله، مساء الأربعاء، بادرة تضامنية لافتة تمثّلت في إضاءة برج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية بألوان علم الجمهورية التونسية، وذلك تزامنًا مع احتفال تونس بعيد الثورة.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تعبّر عن رسالة تقدير ومساندة من الشعب الفلسطيني وقيادته إلى الشعب التونسي وقيادته، وتعكس متانة الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين، إلى جانب ما يميّز علاقاتهما من تعاون وتنسيق مستمرين في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تبادل رمزي للمواقف الداعمة، إذ سبق للسلطات التونسية أن قامت، في 30 نوفمبر الماضي، بإضاءة برج الساعة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بعلم فلسطين، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في تأكيد على الموقف التونسي الثابت والمساند للقضية الفلسطينية.

المصدر: وات
