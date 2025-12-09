في حال غياب التوافق بين الغرفتين: ظافر الصغيري يكشف المآلات الدستورية لقانون المالية [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد النائب بمجلس نواب الشعب ظافر الصغيري،ورئيس اللجنة المتناصفة بين الغرفتين التشريعيتين للنظر في الفصول الخلافية من مشروع قانون المالية 2026، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن اليوم الثلاثاء هو آخر أجل لإيجاد نص توافقي بين الغرفتين التشريعيتين.

وحول المآلات الدستورية في صورة عدم تحقيق التوافق بين المجلسين حول صيفة موحدة لمشروع قانون المالية قال الصغيري“اذا لم نتوصل الى نص توافقي..فسيتم اعتماد النسخة التي صادق عليها البرلمان ليتم ارسالها الى رئيس الجمهورية للإمضاء عليها”.

وشدّد النائب على وجود نية من قبل نواب الغرفتين التشريعيتين على إيجاد صيغة توافقية مضيفا ” نسعى لتقريب وجهات النظر.. واللجنة المتناصفة تعتبر تجربة جديدة بالتالي نسعى جميعا نواب الغرفتين الى إيجاد نص توافقي وهذا هدفنا”.

