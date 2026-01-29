Français
في زيارة تفقد: والي تطاوين يعاين مدى إنضباط الموظفين والعملة من حيث السلوك والهندام وإحترامهم للتوقيت

وفقا تدوينةٍ لولاية تطاوين أدّى أمير القابسي والي تطاوين، مساء يوم الاربعاء 28 جانفي 2026، في إطار مواصلة للعمليات الرقابية والتفقدية للمؤسسات العمومية بالجهة و بهدف الإطلاع على ظروف وسير عملها، زيارة تفقد إلى مقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لمعاينة سير العمل ومدى إنضباط الموظفين والعملة من حيث السلوك والهندام وإحترامهم للتوقيت الإداري، حيث قام بتفقد مختلف الأقسام و الدوائر.

ودعا والي تطاوين إلى مزيد بذل الجهود من أجل تقريب الخدمات الإدارية للمواطن والتجاوب مع مختلف المطالب المقدمة لمصالح المندوبية وفق الاطر القانونية والتراتيب الجاري بها العمل و بما يساهم في دعم القطاع الفلاحي بالجهة و تطوير مختلف منظومات الإنتاج المرتبطة به وإستدامتها.

 

