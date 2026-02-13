Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)

أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات على ضرورة المضي في فلسفة التعويل على الذات من أجل خلق الثروة.

وشدد الوزير في افتتاح ندوة وطنية للتفكير والنقاش حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية: التوجه نحو التصدير” نظمها يوم الجمعة 13 فيفري 2026 اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة بصفاقس، على أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النسيج الصناعي التونسي.

وتأتي هذه الندوة في ظل الضغوط على السوق المحلية، واشتداد المنافسة، وظهور فرص جديدة في الأسواق الدولية، حيث لم يعد التصدير خيارًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية، بل أصبح ضرورة استراتيجية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

380
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

330
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
321
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
265
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
255
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
254
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
248
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
243
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
239
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل
237
الأخبار

القوة العسكرية الأولى في إفريقيا تنتشر لتأمين الصومال و إسرائيل لن يسرّها ذلك

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى