في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)

أكد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات على ضرورة المضي في فلسفة التعويل على الذات من أجل خلق الثروة.

وشدد الوزير في افتتاح ندوة وطنية للتفكير والنقاش حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية: التوجه نحو التصدير” نظمها يوم الجمعة 13 فيفري 2026 اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة بصفاقس، على أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النسيج الصناعي التونسي.

وتأتي هذه الندوة في ظل الضغوط على السوق المحلية، واشتداد المنافسة، وظهور فرص جديدة في الأسواق الدولية، حيث لم يعد التصدير خيارًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية، بل أصبح ضرورة استراتيجية.

