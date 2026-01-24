Français
أخر الأخبار

في ظلّ التقلبات الجوّية: مرصد سلامة المرور يوجّه جملة من النّصائح لمستعملي الطّريق [فيديو]

في ظلّ التقلبات الجوّية: مرصد سلامة المرور يوجّه جملة من النّصائح لمستعملي الطّريق

في ظلّ التّقلبات الجوّية التي عاشت على وقعها تونس في الأيّام الأخيرة و تسبّبت في خسائر مادية و حتى بشرية، و بعد تنبيهات الخبراء و المختصين من عودة هذه التّقلبات خلال الايام القادمة و لكن بأقل حدّة، وجّه المرصد الوطني لسلامة المرور جملة من النصائح لمستعملي الطّريق و المترجّلين.

و في تصريح لتونس الرّقمية نبّهت سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال بالمرصد إلى:

  • أهمّية تفقّد ماسحات الزّجاج و الفرملة و الإطارات التي يمكن أن تتسبب في انزلاق السيارة و بالتالي يصبح من الصّعب التحكم فيها، مع العلم أنّ الاطار لا يعطي أي انذار بل يتسبب في نتائج مباشرة و هذا الامر يجي ان يتمّ قبل دخول فصل الشّتاء.
  • القيام بالصيانة الدّورية للسيارة.
  • اجبارية ارتداء حزام الأمان قبل الانطلاق.
  • تجنّب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة لانّ ثانية قد تكلّف الكثير.
  • التخفيض من السّرعة بـ 20 كلم في الساعة بالطّريق السيارة و داخل مناطق العمران و الانتباه الجيّد عند المنعرجات، خاصة و انّ السّرعة الزائدة مع الطّريق المبلل تزيد من خطر الانزلاق و فقدان التحكم بالسيارة.
  • يجب ان تكون الانارة موجودة و ايضا استعمال الاضواء الرفافة للتنبيه.
  • الانتباه بمحيط المدارس و المعاهد و الجامعات و المنشآت الرياضية و التخفيض من السّرعة المحدّدة و هي 30 كلم في الساعة.
  • تجنّب المجازفة بالسّير في الاتجاه المعاكس خاصة عند الكتظاظ المروري و التحلي بالصبر.
  • و من الضّروري أيضا احترام مسافة الامان بين العربات التي تتضاعف عند نزول الامطار و استعمال أضواء السيارة في حالة الضباب و في حال ما تكون الرؤية غير واضحة.
  • التأكّد من كون الطّريق آمن قبل المجاوزة و الابتعاد عن المجاوزة الممنوعة.
  • و ضرورة الانتباه قرب الأودية و عدم المجازفة بشقّها خاصة إذا ما كان فيها منسوب المياه مرتفع.
  • اعتماد الجسور كمسارات للتنقل و تفادي المناطق المنخفضة و التي تتجمع فيها المياه و تشكل خطر على السلامة.
  • و بالنّسبة للمترجّل فإنّ الحذر واجب خاصة عند نزول الامطار و عند استعمال المظلة التي قد تحدّ من مجال الرؤية و تضعف القدرة على ملاحظة حركة المرور بالاضافة إلى كون الأمطار تحدّ من استماع المترجّل لمنبّه السّيارة و ارتداء سترة عاكسة للضوء لتسهيل الرؤية للسائقين، و الالتزام بممر المترّجلين و عدم المجازفة بقطع الطّريق و خاصة الطّرقات السيارة.
  • أمّا بالنّسبة لسواق الدّراجات النارية فإنّه من الضروري ارتداء وسائل الحماية أي الخوذة بالنسبة للدرّاجات النارية و هي اجبارية لكلّ السواق، و يجب على سواق الدّرجات النارية استعمال الضوء الأمامي و الخلفي في الليل و في النهار.
  • و يجب على السّواق المهنيين و سواق العربات الغير منتظم التحلي بروح المسؤولية و الانضباط أثناء القيادة و الحرص على سلامة الرّكاب و مستعملي الطّريق و احترام قواعد الجولان و تفادي السلوكيات الخطيرة لضمان وصول الجميع في أمان.
