في ظلّ التقلبات الجوّية: مرصد سلامة المرور يوجّه جملة من النّصائح لمستعملي الطّريق [فيديو]

في ظلّ التّقلبات الجوّية التي عاشت على وقعها تونس في الأيّام الأخيرة و تسبّبت في خسائر مادية و حتى بشرية، و بعد تنبيهات الخبراء و المختصين من عودة هذه التّقلبات خلال الايام القادمة و لكن بأقل حدّة، وجّه المرصد الوطني لسلامة المرور جملة من النصائح لمستعملي الطّريق و المترجّلين.
و في تصريح لتونس الرّقمية نبّهت سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال بالمرصد إلى:
- أهمّية تفقّد ماسحات الزّجاج و الفرملة و الإطارات التي يمكن أن تتسبب في انزلاق السيارة و بالتالي يصبح من الصّعب التحكم فيها، مع العلم أنّ الاطار لا يعطي أي انذار بل يتسبب في نتائج مباشرة و هذا الامر يجي ان يتمّ قبل دخول فصل الشّتاء.
- القيام بالصيانة الدّورية للسيارة.
- اجبارية ارتداء حزام الأمان قبل الانطلاق.
- تجنّب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة لانّ ثانية قد تكلّف الكثير.
- التخفيض من السّرعة بـ 20 كلم في الساعة بالطّريق السيارة و داخل مناطق العمران و الانتباه الجيّد عند المنعرجات، خاصة و انّ السّرعة الزائدة مع الطّريق المبلل تزيد من خطر الانزلاق و فقدان التحكم بالسيارة.
- يجب ان تكون الانارة موجودة و ايضا استعمال الاضواء الرفافة للتنبيه.
- الانتباه بمحيط المدارس و المعاهد و الجامعات و المنشآت الرياضية و التخفيض من السّرعة المحدّدة و هي 30 كلم في الساعة.
- تجنّب المجازفة بالسّير في الاتجاه المعاكس خاصة عند الكتظاظ المروري و التحلي بالصبر.
- و من الضّروري أيضا احترام مسافة الامان بين العربات التي تتضاعف عند نزول الامطار و استعمال أضواء السيارة في حالة الضباب و في حال ما تكون الرؤية غير واضحة.
- التأكّد من كون الطّريق آمن قبل المجاوزة و الابتعاد عن المجاوزة الممنوعة.
- و ضرورة الانتباه قرب الأودية و عدم المجازفة بشقّها خاصة إذا ما كان فيها منسوب المياه مرتفع.
- اعتماد الجسور كمسارات للتنقل و تفادي المناطق المنخفضة و التي تتجمع فيها المياه و تشكل خطر على السلامة.
- و بالنّسبة للمترجّل فإنّ الحذر واجب خاصة عند نزول الامطار و عند استعمال المظلة التي قد تحدّ من مجال الرؤية و تضعف القدرة على ملاحظة حركة المرور بالاضافة إلى كون الأمطار تحدّ من استماع المترجّل لمنبّه السّيارة و ارتداء سترة عاكسة للضوء لتسهيل الرؤية للسائقين، و الالتزام بممر المترّجلين و عدم المجازفة بقطع الطّريق و خاصة الطّرقات السيارة.
- أمّا بالنّسبة لسواق الدّراجات النارية فإنّه من الضروري ارتداء وسائل الحماية أي الخوذة بالنسبة للدرّاجات النارية و هي اجبارية لكلّ السواق، و يجب على سواق الدّرجات النارية استعمال الضوء الأمامي و الخلفي في الليل و في النهار.
- و يجب على السّواق المهنيين و سواق العربات الغير منتظم التحلي بروح المسؤولية و الانضباط أثناء القيادة و الحرص على سلامة الرّكاب و مستعملي الطّريق و احترام قواعد الجولان و تفادي السلوكيات الخطيرة لضمان وصول الجميع في أمان.
