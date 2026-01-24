في ظلّ التقلبات الجوّية: مرصد سلامة المرور يوجّه جملة من النّصائح لمستعملي الطّريق [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في ظلّ التّقلبات الجوّية التي عاشت على وقعها تونس في الأيّام الأخيرة و تسبّبت في خسائر مادية و حتى بشرية، و بعد تنبيهات الخبراء و المختصين من عودة هذه التّقلبات خلال الايام القادمة و لكن بأقل حدّة، وجّه المرصد الوطني لسلامة المرور جملة من النصائح لمستعملي الطّريق و المترجّلين.

و في تصريح لتونس الرّقمية نبّهت سامية مسعود رئيسة مصلحة الاتصال بالمرصد إلى:

أهمّية تفقّد ماسحات الزّجاج و الفرملة و الإطارات التي يمكن أن تتسبب في انزلاق السيارة و بالتالي يصبح من الصّعب التحكم فيها، مع العلم أنّ الاطار لا يعطي أي انذار بل يتسبب في نتائج مباشرة و هذا الامر يجي ان يتمّ قبل دخول فصل الشّتاء.

القيام بالصيانة الدّورية للسيارة.

اجبارية ارتداء حزام الأمان قبل الانطلاق.

تجنّب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة لانّ ثانية قد تكلّف الكثير.

التخفيض من السّرعة بـ 20 كلم في الساعة بالطّريق السيارة و داخل مناطق العمران و الانتباه الجيّد عند المنعرجات، خاصة و انّ السّرعة الزائدة مع الطّريق المبلل تزيد من خطر الانزلاق و فقدان التحكم بالسيارة.

يجب ان تكون الانارة موجودة و ايضا استعمال الاضواء الرفافة للتنبيه.

الانتباه بمحيط المدارس و المعاهد و الجامعات و المنشآت الرياضية و التخفيض من السّرعة المحدّدة و هي 30 كلم في الساعة.

تجنّب المجازفة بالسّير في الاتجاه المعاكس خاصة عند الكتظاظ المروري و التحلي بالصبر.

و من الضّروري أيضا احترام مسافة الامان بين العربات التي تتضاعف عند نزول الامطار و استعمال أضواء السيارة في حالة الضباب و في حال ما تكون الرؤية غير واضحة.

التأكّد من كون الطّريق آمن قبل المجاوزة و الابتعاد عن المجاوزة الممنوعة.

و ضرورة الانتباه قرب الأودية و عدم المجازفة بشقّها خاصة إذا ما كان فيها منسوب المياه مرتفع.

اعتماد الجسور كمسارات للتنقل و تفادي المناطق المنخفضة و التي تتجمع فيها المياه و تشكل خطر على السلامة.

و بالنّسبة للمترجّل فإنّ الحذر واجب خاصة عند نزول الامطار و عند استعمال المظلة التي قد تحدّ من مجال الرؤية و تضعف القدرة على ملاحظة حركة المرور بالاضافة إلى كون الأمطار تحدّ من استماع المترجّل لمنبّه السّيارة و ارتداء سترة عاكسة للضوء لتسهيل الرؤية للسائقين، و الالتزام بممر المترّجلين و عدم المجازفة بقطع الطّريق و خاصة الطّرقات السيارة.

أمّا بالنّسبة لسواق الدّراجات النارية فإنّه من الضروري ارتداء وسائل الحماية أي الخوذة بالنسبة للدرّاجات النارية و هي اجبارية لكلّ السواق، و يجب على سواق الدّرجات النارية استعمال الضوء الأمامي و الخلفي في الليل و في النهار.

و يجب على السّواق المهنيين و سواق العربات الغير منتظم التحلي بروح المسؤولية و الانضباط أثناء القيادة و الحرص على سلامة الرّكاب و مستعملي الطّريق و احترام قواعد الجولان و تفادي السلوكيات الخطيرة لضمان وصول الجميع في أمان.

