في ظل التوترات العالمية المتصاعدة: فرنسا تطلق برنامج الخدمة العسكرية التطوعية 

أعلنت فرنسا عن إطلاق برنامج جديد للخدمة العسكرية التطوعية موجه للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، يمتد على فترة 10 أشهر مقابل منحة شهرية تُقدّر بنحو 800 يورو. وسيضمّ الفوج الأول، الذي سينطلق في شهر سبتمبر القادم، حوالي 3 آلاف متطوع، على أن يبلغ العدد 10 آلاف مشارك سنويًا بحلول سنة 2030.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرات الدفاع في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، خاصة ما يتعلق بالتهديدات الروسية، إضافة إلى النقص المسجل في عدد الجنود الجاهزين للعمل الميداني. وسيتولى المتطوعون تنفيذ مهام متعددة تشمل المساعدة في حالات الكوارث الطبيعية، والمراقبة في إطار مكافحة الإرهاب، وقيادة الطائرات المسيّرة، إلى جانب أعمال تقنية ولوجستية.

ووفق وزارة الجيوش الفرنسية، سيتمكن المشاركون بعد انتهاء فترة الخدمة من العودة إلى الحياة المدنية، أو الالتحاق بقوات الاحتياط، أو مواصلة مسار مهني داخل المؤسسة العسكرية.

وتُقدّر كلفة البرنامج بحوالي 150 مليون يورو خلال سنة 2026، وبنحو 2.3 مليار يورو خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، في سياق أوروبي يتجه نحو تعزيز منظومات الدفاع والأمن في مواجهة التحديات الدولية المتزايدة.

