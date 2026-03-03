Français
 في ظل تطورات الشرق الأوسط: تنبيه إلى الجالية التونسية بأبوظبي

دعت سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي أبناء الجالية التونسية المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز التواصل مع المصالح القنصلية، في إطار متابعة المستجدات الإقليمية وضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

دعوة إلى الترسيم القنصلي

وطلبت السفارة من كافة المواطنين غير الحاملين لبطاقات قنصلية سارية المفعول المبادرة بالتسجيل لدى المصالح القنصلية.

كما يمكن للمتعذر عليهم الحضور شخصيًا إرسال نسخ من جوازات السفر والإقامات، مرفقة ببيانات الاتصال الكاملة (رقم الهاتف، العنوان، البريد الإلكتروني، مع تحديد الصفة: مقيم أو غير مقيم) عبر البريد الإلكتروني التالي:
[email protected]

أرقام واتساب مخصّصة للتواصل

وضعت السفارة على ذمة الجالية خمسة أرقام اتصال عبر تطبيق واتساب:

أبوظبي:
+971551646880
+971551825836
+971551851264

العين والظفرة:
+971558161225
+971555291650

الالتزام بالتعليمات الرسمية

كما شددت السفارة على ضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات الإماراتية الرسمية، واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة، حفاظًا على سلامة الجميع في ظل الظرف الإقليمي الراهن.

