في فرنسا: تحديد موعد عيد الفطر و زكاة الفطر بـ9 يورو للفرد

أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن اقتران هلال شهر شوال لعام 1447 هـ سيحدث يوم الخميس 19 مارس 2026 عند الساعة 01:23 بالتوقيت العالمي.

وأضاف المجلس أن شروط رؤية الهلال الجديد، الذي يعلن نهاية شهر رمضان لعام 1447 هـ، أصبحت بذلك مستوفاة. كما أعلن أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر لسنة 1447 هـ.

وتم تحديد زكاة الفطر الواجبة على كل أسرة مسلمة هذا العام في حدود 9 يورو عن كل فرد. وقد تم احتساب هذا المبلغ وفقًا للأحكام الشرعية، مع مراعاة إمكانات المزكي واحتياجات المستفيد. غير أن هناك اختلافات مشروعة في تقدير قيمة هذه الصدقة، التي تتراوح عمومًا بين 7 و12 يورو.

