Français
Anglais
العربية
الأخبار

في فرنسا: تحديد موعد عيد الفطر و زكاة الفطر بـ9 يورو للفرد

أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن اقتران هلال شهر شوال لعام 1447 هـ سيحدث يوم الخميس 19 مارس 2026 عند الساعة 01:23 بالتوقيت العالمي.

وأضاف المجلس أن شروط رؤية الهلال الجديد، الذي يعلن نهاية شهر رمضان لعام 1447 هـ، أصبحت بذلك مستوفاة. كما أعلن أن يوم الجمعة 20 مارس 2026 سيكون أول أيام عيد الفطر لسنة 1447 هـ.

وتم تحديد زكاة الفطر الواجبة على كل أسرة مسلمة هذا العام في حدود 9 يورو عن كل فرد. وقد تم احتساب هذا المبلغ وفقًا للأحكام الشرعية، مع مراعاة إمكانات المزكي واحتياجات المستفيد. غير أن هناك اختلافات مشروعة في تقدير قيمة هذه الصدقة، التي تتراوح عمومًا بين 7 و12 يورو.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

391
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي واجب العزاء لعائلة الراحل الصادق بلعيد

386
أخر الأخبار

المندوب الجهوي للتربية بباجة يتفقد وجبة الإفطار بمعهد ابن زيدون بتستور
378
الأخبار

ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون بالتشاور مع نتنياهو… لكن الكلمة الأخيرة لي
358
أخر الأخبار

مرض كرون في رمضان: ما الذي يجب أن يعرفه المرضى قبل الصيام؟ [فيديو]
347
الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع أعداد قتلاه منذ بدء الحرب مع ايران الى 8 جنود
327
الأخبار

إيقاف النّاشط غسان هنشيري
319
الأخبار

تونسيون عالقون في قطر: آخر التطورات بخصوص تأشيرات العبور نحو السعودية
313
الأخبار

رسميًا: إطلاق خدمة شحن الشارات الآلية للطرقات السيارة عبر تطبيقة دي 17
306
أخر الأخبار

منور الصغير يكشف أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم الحمراء و يؤكّد أن آخر إحصاء للقطيع كان سنة 2004-2005[فيديو]
296
أخر الأخبار

الهنتاتي: تونس معنية خلال هذا الاسبوع و بداية الاسبوع القادم بمنخفض جوي [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى