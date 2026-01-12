في قضايا فساد مالي : إحالة بلحسن الطرابلسي ولطفي عبد الناظر على أنظار الدائرة الجنائية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قررت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة بلحسن الطرابلسي وزوج شقيقته، إلى جانب رجل الأعمال لطفي عبد الناظر، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ويأتي هذا القرار إثر ختم الأبحاث من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الذي كان قد أصدر قرارًا بإحالة الملف على دائرة الاتهام، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بإحدى الصفقات أو اللزمات المسندة من مؤسسة عمومية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف يتضمن شبهة وجود إخلالات بالإجراءات القانونية المعتمدة في إسناد الصفقة، وما قد يكون رافقها من تجاوزات تمسّ بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وحسن التصرف في المال العام.

ويُعدّ إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية مرحلة متقدمة في المسار القضائي، تمهيدًا لانطلاق المحاكمة والنظر في التهم المنسوبة إليهم، على ضوء ما تم جمعه من معطيات وقرائن خلال مراحل البحث والتحقيق.

وتندرج هذه القضية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلط القضائية لمكافحة الفساد المالي والإداري، ومساءلة كل من يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالاعتداء على المال العام أو استغلال النفوذ، مهما كانت صفته أو موقعه.

