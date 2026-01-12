Français
Anglais
العربية
مجتمع

في قضايا فساد مالي : إحالة بلحسن الطرابلسي ولطفي عبد الناظر على أنظار الدائرة الجنائية

في قضايا فساد مالي: إحالة بلحسن الطرابلسي ولطفي عبد الناظر على أنظار الدائرة الجنائية

قررت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة بلحسن الطرابلسي وزوج شقيقته، إلى جانب رجل الأعمال لطفي عبد الناظر، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.

ويأتي هذا القرار إثر ختم الأبحاث من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الذي كان قد أصدر قرارًا بإحالة الملف على دائرة الاتهام، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بإحدى الصفقات أو اللزمات المسندة من مؤسسة عمومية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملف يتضمن شبهة وجود إخلالات بالإجراءات القانونية المعتمدة في إسناد الصفقة، وما قد يكون رافقها من تجاوزات تمسّ بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وحسن التصرف في المال العام.

ويُعدّ إحالة المتهمين على أنظار الدائرة الجنائية مرحلة متقدمة في المسار القضائي، تمهيدًا لانطلاق المحاكمة والنظر في التهم المنسوبة إليهم، على ضوء ما تم جمعه من معطيات وقرائن خلال مراحل البحث والتحقيق.

وتندرج هذه القضية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلط القضائية لمكافحة الفساد المالي والإداري، ومساءلة كل من يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالاعتداء على المال العام أو استغلال النفوذ، مهما كانت صفته أو موقعه.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

574
الأخبار

الأولمبي الباجي يعزّز صفوفه بانتدابين جديدين و يقترب من حسم صفقة حارس مرمى

463
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي يتحرّك لمعاينة أوضاع متساكني دوّار الحوش بنفزة من ولاية باجة
370
الأخبار

انطلاق فعاليات المؤتمر العادي 28 للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
330
الأخبار

ملياردير نيجيري يتعهد بمنح لاعبي منتخب بلاده منحة فلكية في صورة الفوز على المغرب
298
الأخبار

مدرّب أجنبي مرشّح بقوة لقيادة المنتخب التونسي
295
الأخبار

ملك المغرب يعاني من ألم في أسفل الظهر مع تشنج عضلي
277
اقتصاد وأعمال

تحويلات التونسيين بالخارج تبلغ أكثر من 8.7 مليار دينار في 2025
273
الأخبار

برشلونة يفوز على ريال مدريد و يتوّج بكأس السوبر الإسباني (فيديو)
269
الأخبار

وزارة الخارجية الكوبية : سلوك واشنطن يهدد الأمن في العالم كله و ليس فقط نصف الكرة الأرضية
261
الأخبار

نيجيريا تٌقصي الجزائر و تصطدم بالمغرب في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى