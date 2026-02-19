في لقائهم بإبراهيم بودربالة : أعضاء جمعية الرحمة للرفق بالحيوان بسوسة يأكّدون ضرورة التخلّي عن ظاهرة القنص

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 19 فيفري 2026 بقصر باردو السيدة جميلة رمضاني رئيسة جمعية الرحمة للرفق بالحيوان بسوسة.

أكّد أعضاء جمعية الرحمة للرفق بالحيوان بسوسة خلال هذا اللقاء ضرورة التخلّي عن ظاهرة القنص التي تتنافى مع مبادئ الرفق بالحيوان ولها تأثيرات نفسية سلبية خاصة على أحباء الحيونات الاليفة. واشاروا الى أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من مجتمع مدني وبلديات من اجل إيجاد حلول بديلة على غرار تكثيف حملات التلقيح عبر مختلف الاليات والوسائل والتفكير في توفير مراكز ايواء تحمي هذه الحيوانات.

كما ابرزوا أهمية التبنّي وتوفير الحماية، وتطرّقوا في ذات السياق الى المبادرات والحملات التحسيسة ومختلف المجهودات الفردية والجماعية التي يقومون بها بهدف مقاومة الإهمال والإساءة.

كما وأكّدوا ضرورة تطبيق القانون في هذا المجال، داعين الى العمل على مزيد تطوير القوانين ذات العلاقة، ودعوا في هذا الاطار الى تسريع النظر في مقترح القانون المعروض على المجلس والمتعلّق بحماية الحيوان،

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية العمل النبيل الذي تقوم به هذه الجمعية ومدى تجسيمه للقيم والمبادئ الإنسانية وللسلوك القائم على أساس الرحمة والرفق بالحيوان، مؤكدا مساهمة هذا العمل في تكوين مجتمع متوازن وسليم يحافظ على القيم النبيلة و مساندة مجلس نواب الشعب لمسالة الرفق بالحيوان، مشددا على انها راسخة في موروثنا الحضاري والثقافي، ويجب العمل على تعزيز هذا المبدا لاسيما عبر العمل الجمعياتي، والجهود التطوعية فضلا عن مساندة العمل البلدي لمختلف المبادرات.

