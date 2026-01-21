Français
في مبادرة طيّبة : لاعبو مانشستر سيتي يعوّضون جماهيرهم الذين تحولوا إلى النرويج

هي هزيمة أحدثت ضجة واسعة في إنقلترا.

فقد سقط Manchester City بنتيجة (3-1) مساء الثلاثاء على ملعب Bodø/Glimt، النادي النرويجي الواقع على ضفاف بحر النرويج، تحت سماء الشفق القطبي.

هزيمة وُصفت بالمهينة في الأوساط الإنقليزية، خاصة في ظل التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها كلّ من المدرب Pep Guardiola و المهاجم Erling Haaland عقب اللقاء.

و كان وقع الخسارة أشدّ قسوة على قلة من جماهير مانشستر سيتي التي تكبّدت عناء السفر لمسافة بعيدة لمساندة فريقها.

و بحسب صحيفة The Times، و بمبادرة من مجموعة قادة الفريق، التي تضم القائد Bernardo Silva و نوابه Rúben Dias و Rodri و Erling Haaland ، تقرر أن يتكفّل اللاعبون بإرجاع ثمن تذاكر الجماهير التي تحدّت البرد القارس للحضور و تشجيع الفريق.

و تُقدّر كلفة التعويض بنحو 10.500 يورو، و هو مبلغ سيتحمله اللاعبون أنفسهم، في خطوة اعتُبرت بمثابة اعتذار عن هذه الخسارة القاسية.

