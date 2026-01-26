في مشهد صادم: هذا ما عثر عليه عمال النظافة في بالوعات تصريف مياه الأمطار بالعاصمة ! (صور)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أظهرت التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق من البلاد أن انسداد قنوات و بالوعات تصريف مياه الأمطار تسبّب في تجمع كميات كبيرة من المياه في عدد من الأحياء ما استوجب تدخل أعوان التطهير في محاولة لإعادة انسياب المياه داخل الشبكة.

وقد نشرت بلدية تونس، اليوم، صورًا لقنوات صرف مسدودة، في مشهد صادم؛ إذ عثر أعوان التطهير، خلال تدخلاتهم لإزالة الأجسام الملقاة داخل فتحات قنوات الصرف في عدة أحياء من العاصمة، على حشايا وأغطية، بل وحتى على مخلفات بناء جرى التخلص منها داخل شبكات الصرف.

