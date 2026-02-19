في مقترح قانون: السجن المؤبد لمروجي المخدرات للقصر داخل الحرم التربوي أو الرقمي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تقدم مجموعة من النواب بمقترح قانون أساسي يتكون من 14 فصلاً يتعلّق بالأمن القومي التربوي ينص فصله الرابع على إقرار عقوبات القصوى تصل إلى السجن المؤبد لكل من يثبت تعمده ترويج المخدرات للقصر داخل الحرم التربوي ضمن شبكة منظمة و لكل اعتداء جنسي ضد قاصر داخل الحرم التربوي.

وينص الفصل الرابع من مقترح القانون أيضاً على السجن من 20 إلى 30 سنة للجرائم المتعلقة بالاستدراج الرقمي أو الابتزاز أو تجنيد القصر في أنشطة إجرامية أو إدخال أسلحة بيضاء أو أدوات خطرة أو تكوين شبكات إجرامية تستهدف الوسط المدرسي.

هذه الجرائم المركبة ضد القصر داخل الحرم التربوي لا تسقط بالتقادم و لا ينتفع مرتكبوها بظروف التخفيف الآلية و يمنع السراح الشرطي و الصلح أو إسقاط الدعوى في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

وينص الفصل 7 من هذا المقترح على أن تصادر وجوبا جميع الأموال والممتلكات المتأتية من الجرائم الموجهة ضد الحرم التربوي، مع إمكانية توسيع المصادرة إلى الممتلكات غير المبررة المصدر.

