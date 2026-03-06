Français
Anglais
العربية
الأخبار

في مقترح قانون ..عقوبات مشددة للبراكاج: بين 15 سنة و 20 سنة سجن وخطية تصل إلى 2000 دينار

عقدت لجنة التشريع العام اليوم الجمعة 06 مارس 2026 جلسة استماع إلى ممثلي وزارة العدل حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية الخاصة بالسرقات باستعمال العنف ، وحول مقترح القانون المتعلّق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي.

وحسب تدوينةٍ لمجلس نواب الشعب، بيّن ممثلو الوزارة ان بعض أحكام المجلة الجزائية تجاوزتها التطوّرات الاجتماعية والاقتصادية وأصبحت تتطلب مراجعة شاملة.

وبخصوص الفصول موضوع مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة وهي الفصول 262و261و264 من المجلة الجزائية المتعلقة بالسرقة باستعمال العنف الشديد او ما اصطلح على تسميته “بالبراكاج”، اكّدوا  أن الصياغة تتطلب مزيدا من التدقيق بما يتلاءم ونية المشرع التي جاءت بوثيقة شرح الأسباب والتي نصّت على تشديد العقوبة ليكون الحد الأدنى 15 سنة والأقصى 20 سنة.

وأفاد ممثلو الوزارة أن الترفيع في مقدار الخطية من 120 د إلى 2000د بالفصل 264 بالنسبة الى كل أنواع السرقات والاختلاسات أمر محمود ويتماشى وفلسفة التشديد من جهة وتناسب العقوبة مع الجريمة من جهة أخرى، كما أشاروا إلى أن تنقيح هذه الفصول من شأنه أن يتطلب إعادة النظر في فصول أخرى من المجلة للتناغم والتناسق بينها.

وفي تفاعلهم مع مداخلة ممثلي الوزارة بيّن أصحاب المبادرة وعدد هام من النواب أن خطورة الظاهرة تستدعي تدخّلا عاجلا في مقاربة قانونية لتشديد العقاب لما تخلفه هذه الجرائم من انعكاسات سلبية على الضحايا وعلى صورة بلادنا لدى السياح وعلى السلم الاجتماعي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

278
الأخبار

لبنان: بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي .. جوزاف عون يطلب من ماكرون التدخل

264
الأخبار

تنبيه للتونسيين في سلطنة عُمان: السفارة تدعو إلى الالتزام بتعليمات السلطات والتواصل عند الضرورة
261
الأخبار

طائرات مسيّرة إيرانية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لنكولن”
257
الأخبار

في رمضان شهر الخير … فرّح طفل صغير
255
أخر الأخبار

الولايات المتحدة: ترامب يقيل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم
248
الأخبار

لبنان : غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
241
الأخبار

استعداد للموسم الصيفي: شركة الملاحة تبرمج 149 رحلة بطاقة استيعاب 433 ألف مسافر
238
أخر الأخبار

بنزرت : الهلال الأحمر التونسي يُوزّع 1000 قفة رمضان ويُبرمج ختان 50 طفلاً وكسوة العيد لـ60 طفل [فيديو] 
232
أخر الأخبار

البرلمان : زجر الاعتداء على الإطار التربوي..الاستماع الى وزارتي التربية والتعليم العالي
230
أخر الأخبار

وزير الدفاع الوطني في زيارة لولاية باجة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى