في منشور جديد.. البنك المركزي التونسي يحدد شروط تمويل واردات المنتجات غير ذات الأولوية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدر البنك المركزي التونسي اليوم منشورًا جديدًا موجّهًا إلى الوسطاء المعتمدين، يحدد شروط تمويل توريد المنتجات المصنّفة ضمن المواد غير ذات الأولوية.

وينصّ الفصل الأول من المنشور الجديد على أنه لا يمكن للوسطاء المعتمدين أن يضعوا على ذمة حرفائهم تمويلات مالية مخصّصة لتوريد المنتجات التي تُعتبر غير ذات أولوية، والمدرجة ضمن القائمة المرفقة بهذا المنشور، إلا بشرط أن يقوم الموردون بتكوين ودائع من أموالهم الذاتية تغطي كامل قيمة الواردات المزمع إنجازها.

منشور البنك المركزي التونسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

