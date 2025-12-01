في نمو مطرد…بلوغ حجم قطاع الحلال تريليونَي دولار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قالت المستشارة الفنية في معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية أمل محمد عبد الله، إن حجم قطاع الحلال بلغ حوالي تريليونَي دولار.

جاء ذلك خلال كلمتها، الجمعة 28 نوفمبر الفارط، في جلسة حملت عنوان “الصعود العالمي لنمط الحياة الحلال: آفاق جديدة في المعايير والتكنولوجيا وتأثير السوق”، ضمن فعاليات “قمة الحلال العالمية” بنسختها الحادية عشر ومعرض “حلال إكسبو 2025” الدولي للتجارة في إسطنبول.

وقالت إنّ النمو السريع في قطاع الحلال يرجع إلى الطلب من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، وأضافت: “يفضل الكثيرون هذه المنتجات لنظافتها ومعاييرها الحلال، والقطاعات ذات الصلة تشهد نمواً يومياً”.

وأكدت أهمية عمليات المصادقة الحديثة لتسريع عملية إصدار شهادات الحلال، ولفتت إلى أن انخفاض مدة عملية المصادقة بنسبة 40%، وتحسن التدقيق بنسبة 35% بفضل الذكاء الاصطناعي، وزيادة إمكانية التتبع عبر الإنترنت، قد أسهم إيجابياً في عمليات إصدار شهادات الحلال، كما ذكرت أن تطبيقات الهاتف المحمول تعزز مشاركة المستهلكين وثقتهم”.

هذا واختتمت الجمعة الماضي النسخة الـ11 لـ”قمة الحلال العالمية” فعالياتها في مدينة إسطنبول، برعاية رئاسة الجمهورية التركية وبالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وبتنسيق من وزارة التجارة وهيئة الاعتماد الحلال التركية. ونُظّمت القمة في مركز إسطنبول للمعارض.

وفي كلمته الختامية، قال الأمين العام لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية إحسان أوفوت، إنّ قمة هذا العام جمعت نخبة من صانعي السياسات والأكاديميين والخبراء والمهنيين وممثلي قطاع الحلال من دول عديدة.

وأضاف أوفوت، أن نسخة العام الحالي أتاحت إجراء مناقشات مهمة حول تطوير منظومة الحلال العالمية. وأوضح أن جلسات القمة تناولت قضايا مهمة تتعلق بالبنية التحتية لجودة الحلال والابتكار والتحول الرقمي وأسلوب الحياة الحلال والمنتجات الدوائية والتجميلية إضافة إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية.

وأكد أوفوت، أن هذه النقاشات جددت الالتزام المشترك بتعزيز صناعة الحلال على أسس تكنولوجية وثقافية ومهنية. وتابع: “القمة أكدت أهمية توحيد المعايير الحلال دوليا في جميع القطاعات، من الغذاء إلى نمط الحياة، ومن الدواء إلى مستحضرات التجميل والسياحة. وتم التأكيد على ضرورة اعتماد الذكاء الاصطناعي والتتبع الرقمي والتقنيات المتقدمة لدعم الاقتصاد العالمي للحلال الذي يشهد نموا سريعا”.

يشار الى انه بمبادرة لافتة تعكس طموحها في فتح آفاق تجارية جديدة، شارك وفد عن غرفة التجارة والصناعة لصفاقس برئاسة حافظ بن عمر في فعاليات منتدى الأعمال التونسي التركي، الذي استضافته مدينة إسطنبول.

وتأتي هذه المشاركة في إطار انعقاد الدورة الثانية عشرة للصالون العالمي للمنتجات الحلال “حلال إكسبو”، من 26 إلى 29 نوفمبر 2025، والذي يُعد من أضخم التجمعات الاقتصادية العالمية المتخصصة.

وقد حظي الوفد بدعم وإشراف مباشر من السفارة التونسية بأنقرة، مما منح المشاركة بعداً رسمياً لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة. كما تميزت أجندة الوفد بإجراء سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع قادة الأعمال الأتراك والدوليين، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية في جهة، وتثمين المنتجات التونسية المطابقة لمعايير الجودة والحلال، والمساهمة الفعالة في صياغة شراكات استراتيجية تعزز التبادل التجاري وتدفع بالصادرات التونسية نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

