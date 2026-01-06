Français
سياسة

في هذا الموعد : مجلس وزاري للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 (فيديو)

كشف الجمعي الزويدي النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم النائب في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن مجلس وزاري سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030.

واشار النائب الى انه ووفق المعطيات المتوفرة لديه فقد أنهت وزارة الاقتصاد والتخطيط عملية التحكيم بين المخطط المجالي الذي تنجزه المجالس المنتخبة من مجلس محلي وصولا الى مجلس الاقليم والمخطط القطاعي الذي تنجزه الإدارات.

وأكد محدثنا أن مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم اجتمع الاسبوع الفارط وصادق على عمل لجنة المخططات التنموية بمجلس الجهات والاقاليم مضيفا “وقد قامت اللجنة بتحضير تخطيط عمل كامل فيه لقاءات مع مجالس الأقاليم الخمسة وبعد ذلك لقاء مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لمدة يومين وتليها أيام برلمانية ليتم عقب ذلك الخروج بوثيقة عمل الزامية للمجلس والوزارة في كيفية المناقشة والمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030”.

ولفت الزويدي الى أن مخطط التنمية 2026-2030 يمر على 3 مراحل أساسية، الأولى عمل المجالس المحلية والجهوية والإقليمية وهذا تم بنجاح ووقع تثبيت ما يقارب 37 ألف مشروع نابع من الإرادة الشعبية وفق تعبيره.

وتتمثل المرحلة الثانية في عملية التحكيم بين المشاريع المجالية والمشاريع القطاعية والتي انجزتها وزارة الاقتصاد والتخطيط فيما تتمثل المرحلة الثالثة الختامية في تصويت الغرفتين التشريعيتين على مشروع مخطط التنمية 2026-2030.

وشدد محدثنا على أن المخطط التنموي الجديد يرتكز على منهج تصاعدي يبدأ من المستوى المحلي وصولًا إلى الوطني مضيفا “وخلال النقاشات سنعمل على المضي في المشاريع الأكثر نجاعة عبر ترتيبها وفق أوليتها التنموية”.

 

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

