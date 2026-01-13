في هذا الموعد: هيئة ادارية وطنية حاسمة لإتحاد الشغل (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد محمد عباس، رئيس القائمة الفائزة بمقاعد المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أن الجهة ستواصل العمل، كما فعلت مع بقية الجهات والقطاعات، من أجل إنقاذ الاتحاد العام التونسي للشغل من أزمته العميقة.

وشدد عباس على أن “الاتحاد سينتصر وسيستعيد دوره الاجتماعي والوطني”، مؤكدًا العزم على تجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها المنظمة الشغيلة.

وفي السياق ذاته، كشف عباس أن الهيئة الإدارية الوطنية الاستثنائية ستنعقد يوم الأربعاء 14 جانفي الجاري، موضحًا أن الدعوة وُجهت من قبل منسق النظام الداخلي إثر عريضة مُمضاة من أكثر من 38 عضوًا.

وأضاف أن “الهيئة الإدارية تُعدّ سلطة القرار داخل الاتحاد، وهي سيدة نفسها، وعلى جميع أعضائها تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والمضي قدمًا في حلحلة أزمة الاتحاد”.

كما جدّد عباس تمسكه بعقد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أيام 25 و26 و27 مارس 2026، معتبرًا أن هذا الاستحقاق يمثل محطة مفصلية لإعادة تصحيح المسار وتعزيز وحدة المنظمة.

