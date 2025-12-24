في ولاية قفصة: وزير التجهيز والاسكان يطلع على سير عدد من المشاريع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أدّى وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري أمس الثلاثاء 23ديسمبر 2025، زيارة ميدانية إلى ولاية قفصة، لمتابعة تقدّم المشاريع البنية التحتية المتعلقة بحماية المدن من الفيضانات، وتهيئة الطرقات، والسكن الاجتماعي.

واستُهلّ الزيارة بجلسة عمل بمقر الولاية بحضور والي الجهة سليم فروجة والمدير العام للجسور والطرقات ومدير المياه العمرانية وبحضور الاطارات الجهوية وعدد من نواب مجلس الشعب، ورئيس وأعضاء المجلس الجهوية والمجالس المحلية.

وتم خلال الجلسة وفق بلاغ أصدرته الوزارة, استعراض جملة من المشاريع المبرمجة في قطاع التجهيز والاسكان، سواء المعطّلة منها أو التي في طور الإنجاز، من بينها مشاريع تعبيد الطرقات، وتدعيم المنشآت المائية للحماية من الفيضانات وتم التطرق إلى سبل تطوير البنية التحتية، وتسريع إنجاز المشاريع المعطّلة، وتحسين جودة الطرقات.

وأكّد الوزير في هذا الإطار، التزام مختلف مصالح الوزارة بالعمل على تحقيق انتظارات الجهة، وتسريع نسق الإنجاز، مبرزًا أهمية استكمال كافة المشاريع قبل موفّى سنة 2026.

وكانت الزيارة مناسبة عاين خلالها الوزير دفعة من المشاريع، شملت الاطلاع على أشغال حماية مدينة قفصة من الفيضانات، خاصة على مستوى نهج القاهرة والمعبر المائي زروق، الذي رصدت له تمويلات تناهز 9 مليون دينار، حيث أوصى بضرورة تسخير كافة الامكانيات للرفع في نسق الانجاز واستكمال الأشغال في أقرب الاجال.

ثم تحول برفقة الوفد المرافق لمتابعة صيانة وتدعيم عدد من المنشآت المائية للحماية من الفيضانات، ولا سيما تهيئة قنال باب الرمل – المناقع بكلفة 500 الف دينار.

كما تفقد وفق نص البلاغ , أشغال تهذيب الطريق الجهوية رقم 122 الرابطة بين الطريق الجهوية 201 ومفترق الشنوفية في اتجاه سيدي بوبكر، بطول جملي يناهز 40 كلم حيث التقى الوزير بعدد من متساكني الجهة واستمع إلى مشاغلهم.

واطّلع وزير التجهيز والإسكان في نقطة أخرى من الزيارة على تقدم أشغال القسط عدد 7 من مشروع إصلاح الأجزاء المتضرّرة من الطرقات المرقّمة بطول 33 كلم الذي يضم ولايات قفصة وقبلي وتوزر بنسبة تقدم انجاز بلغت 70 بالمائة خاصة على مستوى الطريق الوطنية رقم 14، كما عاين وضعية الطريق الوطنية رقم 15 الرابطة بين القصرين وقفصة، وأوصى بالتدخل العاجل للقيام بالاصلاحات الضرورية والعمل على إعلان طلبات العروض لتدعيمه على أن تنطلق الاشغال خلال صائفة سنة 2026.

هذا إلى جانب تفقد أشغال تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بمدخل مدينة قفصة على مستوى رأس الكاف وتواصلت الزيارة بمعاينة أشغال تهيئة الطريق الجهوية رقم 124 بمعتمدية القطار.

وفي اطار مشاريع تهذيب و ادماج الأحياء السكنية، اطلع وزير التجهيز والإسكان على سير أشغال القسط الأول من مشروع تهيئة أنهج بلدية حي النور بمدينة قفصة، التي تشرف على انجازه وكالة التهذيب والتجديد العمراني والذي بلغ نسبة تقدم انجازه ناهزت 80 بالمائة و تضم الأشغال تعبيد طرقات وتصريف مياه الامطار وتركيز شبكة المياه الصالحة الشرب بالإضافة إلى التنوير العمومي.

في ذات الإطار أكــد على حسن تنفيذ المشاريع التي تهدف الى تحسين جودة حياة المواطنين والاستعداد لانجاز مشاريع السكن الاجتماعي بالجهة.

