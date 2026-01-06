Français
الأخبار

في يوم واحد: الشرطة البلدية تنفّذ مئات التدخلات 

نفّذت وحدات الشرطة البلدية يوم 05 جانفي 2026 حملات رقابية مكثفة بمختلف المناطق، أسفرت عن حصيلة هامة في مجالي الأمن العام والسلامة الصحية، في إطار التصدي للمخالفات وحماية الفضاء العام وصحة المواطنين.

ففي مجال الأمن العام، شملت التدخلات:

  • تنفيذ 101 عملية حجز،

  • تحرير 32 محضرا عدليّا،

  • إزالة 347 نقطة انتصاب عشوائية بصفة فورية،

  • حجز 38 آلة وزن غير قانونية،

  • وإحالة 10 أشخاص مفتش عنهم لفائدة الوحدات الأمنية والهياكل القضائية المختصة.

أما في المجال الصحي والاقتصادي، فقد أسفرت الحملات عن:

  • تحرير 156 محضرا اقتصاديا،

  • وتسجيل 199 مخالفة صحية، تتعلق بعدم احترام شروط النظافة وحماية المستهلك.

وتندرج هذه العمليات ضمن مجهودات متواصلة لتعزيز النظام العام، ومقاومة الانتصاب الفوضوي، وضمان سلامة المحيط الحضري، خاصة مع تكثيف الرقابة خلال الفترة الحالية.

