قائد عسكري دنماركي : لا نرى تهديدًا روسيًا أو صينيًا وشيكًا على غرينلاند

رفض أكبر قائد عسكري دنماركي في منطقة القطب الشمالي الادعاءات بأن غرينلاند تواجه تهديدًا أمنيًا وشيكًا من روسيا أو الصين.

و قال اللواء سورين أندرسن، قائد القيادة المشتركة الدنماركية في القطب الشمالي و مقرها غرينلاند، وفق ما نقلته مجلة “بولتيكو” الأوروبية اليوم السبت : “لا.. نحن لا نرى اليوم تهديدًا من الصين أو روسيا.. لكننا ندرس تهديدًا محتملًا، وهذا ما نتدرّب من أجله”.

و شدّد أندرسن، الذي يقود القيادة منذ عام 2023، على أن تصعيد النشاط العسكري الدنماركي حول غرينلاند ليس ردًا على خطر فوري، بل استعدادًا لسيناريوهات مستقبلية.

و تتناقض تصريحات أندرسن مع مزاعم أمريكية المتكررة بأن غرينلاند تتعرض لضغط نشط من روسيا و الصين.

و قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين الأحد الماضي : “في هذه الأثناء، هناك مدمرات و غواصات روسية و مدمرات و غواصات صينية في كل مكان”، في سياق سعيه لضم غرينلاند للولايات المتحدة.

و أضاف : “لن نسمح بحدوث ذلك”. كما قال ترامب إن واشنطن لا يمكنها استبعاد استخدام القوة لحماية مصالحها و هو ما أثار قلقًا لدى القادة الدنماركيين و الغرينلانديين.

و رفض أندرسن التعليق المباشر على تصريحات ترامب، مكتفيًا بالتأكيد على وحدة الناتو والتعاون طويل الأمد مع القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة بيتوفيك الفضائية.

كما استبعد سيناريوهات افتراضية تتعلق بصراع بين الحلفاء، قائلًا إنه لا يتصور هجوم دولة من الناتو على أخرى. ورغم التوترات السياسية المتزايدة مع واشنطن، أكد أندرسن أن الولايات المتحدة دُعيت رسميًا للمشاركة في التدريبات.

و قال : “آمل أن يكون لدينا أيضًا قوات أمريكية تتدرب جنبًا إلى جنب مع قوات ألمانية أو فرنسية أو كندية أو أي قوة أخرى، لأننا ينبغي أن نفعل ذلك معا”.

