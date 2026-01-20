قائمة الطرقات المقطوعة بولايات تونس وبن عروس ونابل وسوسة وبنزرت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

نشرت وزارة التجهيز والاسكان قائمة الطرقات المقطوعة على اثر تهاطل كميات هامة من الامطار بعدد من جهات الجمهورية فقد تم تسجيل انقطاعات بالطرقات المرقمة لارتفاع منسوب المياه أهمها:

ولاية تونس:

إرتفاع منسوب مياه الأمطار وإمتلاء حوض التجميع المحاذي للسفارة الأمريكية مما إنحر عنه فيضان المياه على الطريق الوطنية رقم 9 في الإتحاهين، إمكانية المرور مع ملازمة الحذر.

إرتفاع منسوب مياه الأمطار و إمتلاء حوض التجميع المحاذي للسفارة الأمريكية مما إنجر عنه فيضان المياه على الطريق الجهوية رقم 33 م2، إنقطاع حركة المرور مع إمكانية المرور باستعمال محول حي السلامة.

إرتفاع منسوب مياه الأمطار على الطريق الجهوية رقم 23 على مستوى ثكنة قمرت، إمكانية المرور مع ملازمة الحذر.

ولاية بن عروس:

انقطاع حركة المرور بالطرقات التالية:

– الطريق المحلية رقم 559 من جامع الشفاء الى قصر بلدية بن عروس جراء ارتفاع منسوب المياه.

– ط.و 1 بين حمام الانف وبرج السدرية.

– ط.و 3 قديم مدخل مدينة فوشانة (3+500 الى 4+400).

– ط.و 559 المكفوفين جراء تجمعات كبير للمياه بمفترق المركز القطاعي للنسيج sogetex.

– ط.و 557 رادس الشاطئ.

– ط.و ،573 مرناق.

ولاية نابل:

ارتفاع منسوب مياه وادى الجديدة ببوعرقوب من سد المصري مما أدى ارتفاع منسوب المياه ط.و1 ن.ك 41+500الى41+900 بمنطقة بلي، امكانية المرور بصعوبة.

انقطاع حركة المرور بالطريق الجهوية 27 ن.ك 3 +500 أمام الثكنة.

ارتفاع منسوب المياه على مستوى وادي الكبير دار شعبان الفهري- بني خيار الطريق الجهوية 27 ن.ك 28 حيث تم التدخل وتحويل حركة المرور على الجسر الجديد المحاذي للجسر القديم كما تم دعوة المقاولة الموجودة على عين المكان لوضع العلامات المرورية اللازمة واتخاذ جميع التدابير لتأمين سلامة مستعملي الطريق.

ط.ج 26 ن.ك 11:طريق مقطوع مستوى سيدي صالح.

ط.و 1 ن.ك 36 مدخل قرنبالية 14.

ط.ج 26 من ن.ك 3 الى ن.ك 7+500 اي من منشاة واد سلتان ثم مفترق سوليمار ثم مقر فرع سليمان.

ولاية سوسة:

غلق ط.و 1 قديم النفيضة ارتفاع منسوب المياه غلق وقائي وكذلك الطريق الجهوية 48 اكودة.

ط.و 1 منقطع من ن.ك 24 الى ن.ك 30.

ولاية بنزرت:

ارتفاع منسوب المياه على الطريق الوطنية رقم 8 ن.ك 48,5.

و دعت وزارة التجهيز والاسكان كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر والإلتزام بتوصيات الواردة عن لجنىة مجابهة الكوارث.

