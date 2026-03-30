قائمة العقارات الدّولية الفلاحية المعروضة للكراء للشّركات الأهلية

أكّدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أنّه تمّ اليوم الاثنين 30 مارس 2026، الإعلان عن قائمة العقارات الدّولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية، بولايات جندوبة والكاف وسليانة وباجة ومنوبة وزغوان ونابل والقيروان ومدنين وقبلي، وذلك عن طريق التّعليق بمقرات الولايات المعنية والمعتمديات والمندوبيات الجهوية للتّنمية الفلاحية والإدارات الجهوية لوكالة النّهوض بالإستثمارات الفلاحية والإدارات الجهوية لأملاك الدّولة والشّؤون العقارية والإدارات ىالجهوية للوزارة المكلفة بالشركات الأهلية (وزارة التشغيل والتكوين المهني).

وأضافت الوزارة، في بلاغ، أنّه يتعين على الشّركات الأهلية الرّاغبة في كراء العقارات الدّولية الفلاحية المعلن عنها القيام بالإجراءات التالية:

– سحب البطاقة الوصفية للعقار الراغبة في كرائه من مقرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أو الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشّؤون العقارية أو الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية وإمضائها من قبل ممثلها القانوني.

– توجيه مطلب في الغرض إلى الوزارة المكلفة بالشّركات الأهلية (وزارة التّشغيل والتكوين المهني) في أجل شهر من تاريخ تعليق الإعلان (30 مارس2026 ) يكون مرفقا بالوثائق التالية:

-البطاقة الوصفية للعقار المطلوب ممضاة من قبل الممثل القانوني للشركة .

-مضمون من السجل الوطني للشركات الأهلية .

-نسخة قانونية من محضر جلسة مجلس الإدارة المتعلق بتعيين الممثل القانوني للشركة ومنحه التفويضات اللازمة.

يأتي ذلك، وفق بلاغ الوزارة، عملا بأحكام المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المؤرخ في 2 أكتوبر 2025 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالشركات الأهلية و القرار المشترك المؤرخ في 04 نوفمبر 2025 الصادر عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة.

