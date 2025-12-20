Français
الأخبار

قائمة لاعبي النادي الصفاقسي المدعوين لخوض تربص سوسة

ينطلق اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 التربص الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي بسوسة و يتواصل إلى غاية 27 ديسمبر، حيث سيخوض الفريق خلاله مقابلتين وديتين مع مستقبل المرسى يوم 22 ديسمبر و اتحاد بن قردان يوم 26 من الشهر ذاته بمشاركة 25 لاعبا.

و في ما يلي قائمة المشاركين :

حراس مرمى : محمد علي جمعية ،مالك العرايسي و محمد الهادي قعلول.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي و هشام بكار و كيفن مونديكو و يوسف حبشية و ريان الدربالي و عبد السلام عقيد و محمد صالح المهذبي و شوقي بن خذر.

وسط الميدان : محمد الطرابلسي و حوسامادو ودراوغو وريان شعبان و محمد العبسي و فراس السكوحي و أنيس عزوز .

الهجوم: عمر بن علي و إياد بالوافي و محمد أمين العايدي وايمانوال اوغبول و بووا ديارا و نور القروي و ويلي اونانا وعامر الجويني.

