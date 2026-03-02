قائمة لاعبي ريال مدريد المدعوين لمواجهة خيتافي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة خيتافي، المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني، على ملعب السانتياغو برنابيو.

و شهدت القائمة عودة البرازيلي رودريجو جوس بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق خلال الفترة الماضية، ليكون أحد أبرز أوراق الفريق الهجومية في اللقاء، خاصة في ظل غياب كيليان مبابي.

و في المقابل، يغيب إدواردو كامافينغا عن صفوف الفريق لعدم الجاهزية، بعدما ابتعد عن المشاركة فى التدريبات الأخيرة، ما دفع الجهاز الفني للاعتماد على عدة حلول في خط الوسط.

كما ضمّ أربيلوا أربعة لاعبين من فريق الكاستيا لتعويض الغيابات و هم بالاسيوس و تياغو بيتراتش و مانويل أنخيل و خورخي سيستيرو.

و يحتل ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

و جاءت قائمة ريال مدريد لمباراة خيتافي كالتالي :

– حراسة المرمى : تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

– خط الدفاع : داني كارفاخال، ديفيد ألابا، ترينت ألكسندر أرنولد، ألفارو كاريراس، فران جارسيا، دين هويسن، أنطونيو روديغر، فيرلاند ميندي.

– خط الوسط : أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، أردا غولر، خورخي سيستيرو، مانويل أنخيل، تياغو بيتاريش، بالاسيوس.

– خط الهجوم : فينيسيوس جونيور، رودريغو جوس، غونزالو غارسيا، فرانكو ماستانتونو، إبراهيم دياز.

