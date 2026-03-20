فيما يلي قائمة منتخبنا الوطني تحت 23 سنة لمقابلتي الكوت ديفوار الودية بأبيدجان يومي 27 و 30 مارس :

حراسة المرمى :

• أنس الخرداني (Muaither SC)

• معتز الحنزولي (CAB)

• رامي بن براهم (Beerschot VA)

الدفاع :

• كيليان يحيى (O. Lyonnais)

• أمين إلياس غروالار (Rapid Vienne)

• يوسف طيب (FAC Wien)

• ياسين المناعي (Karlsruher SC II)

• يوسف حريش (USMO)

• محمد أمين علالة (CAB)

• محمد عياض الرياحي (ST)

• أنيس دوبال (OM)

• إلياس عرعار فرنانديز (EST)

وسط الميدان :

• أمان الله المحرزي (Al-Bidda SC)

• وائل الدبيش (FC Annecy)

• ضرار بريك (FC Sudtirol)

• محمد ريان عنان (ESS)

• محمد صادق محمود (CA)

• ياسين الجماعي (Hanover 96)

• عيسى مداني (Bastia)

الهجوم :

• نسيم دنداني (Monaco)

• وليد ذويب (FK Suduva)

• زين الدين كادة (USBG)

• فارس بوسنينة (Bologne)

