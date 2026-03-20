فيما يلي قائمة منتخبنا الوطني تحت 23 سنة لمقابلتي الكوت ديفوار الودية بأبيدجان يومي 27 و 30 مارس :
حراسة المرمى :
• أنس الخرداني (Muaither SC)
• معتز الحنزولي (CAB)
• رامي بن براهم (Beerschot VA)
الدفاع :
• كيليان يحيى (O. Lyonnais)
• أمين إلياس غروالار (Rapid Vienne)
• يوسف طيب (FAC Wien)
• ياسين المناعي (Karlsruher SC II)
• يوسف حريش (USMO)
• محمد أمين علالة (CAB)
• محمد عياض الرياحي (ST)
• أنيس دوبال (OM)
• إلياس عرعار فرنانديز (EST)
وسط الميدان :
• أمان الله المحرزي (Al-Bidda SC)
• وائل الدبيش (FC Annecy)
• ضرار بريك (FC Sudtirol)
• محمد ريان عنان (ESS)
• محمد صادق محمود (CA)
• ياسين الجماعي (Hanover 96)
• عيسى مداني (Bastia)
الهجوم :
• نسيم دنداني (Monaco)
• وليد ذويب (FK Suduva)
• زين الدين كادة (USBG)
• فارس بوسنينة (Bologne)
