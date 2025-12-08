Français
قابس: إيقاف عمليات البحث عن ثلاثة بحّارة مفقودين بسبب سوء الأحوال الجوية

توقّفت عمليات البحث عن ثلاثة بحّارة من شاطئ السلام بولاية قابس فُقدوا إثر انقلاب مركبهم بمنطقة الصخيرة منذ يوم الخميس الماضي، وذلك وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية .

وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار إيقاف عمليات البحث تم اتخاذه نتيجة سوء الأوضاع الجوية التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى الرياح القوية التي تعرفها سواحل الولاية، مما جعل استمرار عمليات التمشيط البحرية يشكّل خطراً على وحدات التدخل.

وأكد أن استئناف البحث يبقى مُرجّحاً خلال الساعات القادمة مع تحسن حالة الطقس، مشيراً إلى أن مختلف الوحدات المعنية تواصل متابعة الوضع عن كثب في انتظار عودة الظروف البحرية الملائمة.

وتتواصل حالة الترقب لدى عائلات البحارة المفقودين والأهالي، في انتظار أخبار مطمئنة حول مصيرهم.

