قابس: احتراق حافلة نقل مدرسي بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية

شهدت منطقة بوشمّة التابعة لمعتمدية قابس الغربية، صباح اليوم الخميس 08 جانفي 2026، حادثة احتراق حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل، كانت مخصّصة لنقل التلاميذ، دون أن تسفر عن أي أضرار بشرية.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد اندلع الحريق في الحافلة لأسباب لم تُحدَّد بعد، ما أدّى إلى احتراقها بالكامل، في حين لم يكن على متنها أي تلاميذ لحظة وقوع الحادثة، وهو ما حال دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقد تدخلت الحماية المدنية لإخماد النيران، فيما من المنتظر فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق، وسط دعوات إلى ضرورة تعزيز أعمال الصيانة الدورية ومراقبة أسطول النقل المدرسي، ضمانًا لسلامة التلاميذ ومرافقيهم.

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة مسألة تقادم وسائل النقل العمومي، خاصة تلك المخصصة لنقل التلاميذ، وما يرافقها من مخاوف متكررة تتعلق بالسلامة والجاهزية الفنية.

