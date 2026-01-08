Français
Anglais
العربية
مجتمع

قابس: احتراق حافلة نقل مدرسي بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية

قابس: احتراق حافلة نقل مدرسي بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية

شهدت منطقة بوشمّة التابعة لمعتمدية قابس الغربية، صباح اليوم الخميس 08 جانفي 2026، حادثة احتراق حافلة تابعة للشركة الجهوية للنقل، كانت مخصّصة لنقل التلاميذ، دون أن تسفر عن أي أضرار بشرية.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد اندلع الحريق في الحافلة لأسباب لم تُحدَّد بعد، ما أدّى إلى احتراقها بالكامل، في حين لم يكن على متنها أي تلاميذ لحظة وقوع الحادثة، وهو ما حال دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح.

وقد تدخلت الحماية المدنية لإخماد النيران، فيما من المنتظر فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق، وسط دعوات إلى ضرورة تعزيز أعمال الصيانة الدورية ومراقبة أسطول النقل المدرسي، ضمانًا لسلامة التلاميذ ومرافقيهم.

وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة مسألة تقادم وسائل النقل العمومي، خاصة تلك المخصصة لنقل التلاميذ، وما يرافقها من مخاوف متكررة تتعلق بالسلامة والجاهزية الفنية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

524
الأخبار

تواصل أشغال ملعب بوجمعة الكميتي يهدد احتضان مباراة الأولمبي الباجي وبنقردان !!

446
الأخبار

خسارة ودّية ثقيلة للأولمبي الباجي أمام سيون السويسري
334
الأخبار

زين الدين زيدان يخطف الأنظار في مدرجات كأس أمم إفريقيا دعمًا لابنه لوكا
325
أخر الأخبار

تونس: الفلاحة الذكية خيار استراتيجي لمُجابهة التغيرات المناخية [فيديو]
308
الأخبار

الجزائر-أمريكا : «نيران صديقة» ثالثة… و هذه المرة واشنطن تستهدف التأشيرات
299
أخر الأخبار

قفصة: إيقاف شخص تورّط في قتل شاب طعنا بسكين
296
اقتصاد وأعمال

في هذا الموعد : مجلس وزاري للمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030 (فيديو)
294
الأخبار

محكمة الاستئناف تقرّ الحكم الابتدائي في قضية الغرفة السوداء و تؤكّد سجن جميع المتّهمين ثمانية أعوام
286
الأخبار

فنزويلا و كوبا تعلنان مقتل 55 عسكريا خلال عملية اعتقال مادورو
282
الأخبار

بمشاركة حنبعل المجبري : التعادل يحسم مواجهة مانشستر يونايتد و بيرنلي

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى