قابس: الهلال الأحمر يطلق حملة تبرعات لتوزيع حوالي 1300 قفة رمضانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تستعد الهيئة المحلية للهلال الأحمر بقابس لاستقبال شهر رمضان من خلال تنظيم حملة واسعة لجمع التبرعات انطلقت منذ أسبوع، في إطار دعم العائلات المعوزة وتعزيز قيم التضامن الاجتماعي. وقد انتشر المتطوعون في عدد من الفضاءات العامة والشوارع، حيث لاقت المبادرة تفاعلا وإقبالا ملحوظين من المواطنين.

وتعتزم الهيئة توزيع ما بين 1250 و1300 قفة رمضانية تحتوي على مواد غذائية أساسية، من بينها الحليب والسميد والطماطم المعلبة والتونة والأرز، إلى جانب مستلزمات ضرورية أخرى، بما يساعد الأسر محدودة الدخل على تلبية احتياجاتها خلال الشهر الكريم.

وأكدت مها معاوي، المكلفة بالإعلام بالهيئة المحلية للهلال الأحمر بقابس، أنه تم إعداد قائمة اسمية بالمستفيدين لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكل شفافية ونجاعة.

ومن المنتظر أن تتواصل حملة “قفة رمضان” طيلة الشهر، حيث تواصل الهيئة قبول التبرعات المالية والعينية، بالتوازي مع تنظيم عمليات توزيع المساعدات لفائدة العائلات المحتاجة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



