قابس: بعد 6 سنوات من التعطّل، أشغال إعادة تأهيل المستشفى الجامعي تقترب من نهايتها

تستكمل خلال الأيام القليلة القادمة أشغال مشروع تقوية أسس وإصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي بقابس التي استُؤنفت مطلع السنة الجارية بعد تعطل دام حوالي 6 سنوات، وفق مصدر مسؤول من الادارة الجهوية للتجهيز والإسكان بقابس.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ”وات”، اليوم الخميس، أنّ هذه الأشغال التي ناهزت كلفتها 4.6 ملايين دينار وبلغت نسبة تقدمها 98 بالمائة، شملت العيادات الخارجية، ونصف كل طابق من 4 طوابق بالمستشفى وتضم عددا من أقسامه الداخلية.

من جهة أخرى، سيتم في الأيام القليلة القادمة الاستلام الوقتي لمخزن الأدوية بذات المستشفى الذي بلغت كلفة إنجازه 500 ألف دينار.

وسيمكن استكمال مشروع تقوية أسس واصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي من النهوض بالخدمات الصحية بهذه المؤسسة الاستشفائية الكبرى التي تؤمن منذ سنوات عياداتها الخارجية في بناية على وجه الكراء، وتعمل أقسامها الداخلية في ظروف صعبة بسبب غلق جزء هام من بناية المستشفى.

ومن المشاريع الهامة المبرمجة بهذا المستشفى تهيئة قسم العمليات وقسم التعقيم، باعتمادات قدرت بـ9.5 مليون دينار، فضلا عن انجاز مركز لمعالجة الأمراض السرطانية في نطاق التعاون التونسي – الصيني.

