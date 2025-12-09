Français
Anglais
العربية
الأخبار

قابس تدرس 110 مشاريع جديدة لدعم الإدماج الاقتصادي وتعزيز المبادرات الإيكولوجية

قابس تدرس 110 مشاريع جديدة لدعم الإدماج الاقتصادي وتعزيز المبادرات الإيكولوجية

عقدت اللجنة الجهوية للتمكين الاقتصادي بولاية قابس اجتماعاً اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، خُصّص لبحث 110 ملفات مشاريع ضمن برامج الإدماج الاقتصادي والمبادرات الإيكولوجية.

وشمل النقاش 98 ملفاً يخصّ الأسر ذات الوضعيات الخاصة في معتمديات قابس الغربية ومطماطة الجديدة ومنزل الحبيب، إضافة إلى 12 ملفاً آخر في قابس المدينة ضمن برنامج المشاريع الإيكولوجية الداعمة للتنمية المستدامة.

وترتكز هذه المشاريع على مجموعة واسعة من الأنشطة، من بينها الصناعات التقليدية كصناعة الصمار والسعف، والخدمات، ونقل البضائع بالوسائل الخفيفة، والحلاقة، والخياطة، وزراعة المشاتل، إضافة إلى رتق الشباك، بما يعكس تنوع المبادرات الهادفة إلى خلق مصادر رزق وتحسين أوضاع الفئات الهشة.

وقد أشرف والي الجهة، رضوان نصيبي، على الاجتماع الذي يندرج في إطار دعم المبادرات الفردية وتحفيز الاستثمار المحلي وتوسيع فرص التشغيل.

المصدر: وات

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

527
الأخبار

الأولمبي الباجي يستأنف تحضيراته و رئيس الهيئة التسييرية يعد بضمان البقاء في الرابطة الأولى

330
الأخبار

قرار جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه تونس
312
الأخبار

علي معلول : “ان شاء الله سنُقدّم في كأس إفريقيا مردودا يليق بالمنتخب”  [فيديو]
283
الأخبار

شي جين بينغ يتحدى ترامب و ماكرون بفائض تجاري يبلغ 1080 مليار دولار : «الصين ستسحقنا…»
270
الأخبار

كأس العرب 2025 – المجموعة الأولى: تونس تُقصى رغم الانتصار… فلسطين وسوريا في ربع النهائي (فيديو)
264
الأخبار

فرجاني ساسي : “إن شاء الله سنٌقدّم آداء أفصل في البطولات القادمة و شكرا لجماهيرنا” [فيديو]
254
الأخبار

تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور اجتماع موسّع بإشراف وزير التجارة
251
عالمية

اليابان: إنذار بحدوث تسونامي بعد زلزال قوي بقوة 7,6 درجات
249
الأخبار

كأس الأمم الإفريقية: أكثر المنتخبات صعودًا إلى منصة التتويج
248
الأخبار

النادي الإفريقي يستأنف تدريباته

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى