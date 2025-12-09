قابس تدرس 110 مشاريع جديدة لدعم الإدماج الاقتصادي وتعزيز المبادرات الإيكولوجية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت اللجنة الجهوية للتمكين الاقتصادي بولاية قابس اجتماعاً اليوم الثلاثاء بمقر الولاية، خُصّص لبحث 110 ملفات مشاريع ضمن برامج الإدماج الاقتصادي والمبادرات الإيكولوجية.

وشمل النقاش 98 ملفاً يخصّ الأسر ذات الوضعيات الخاصة في معتمديات قابس الغربية ومطماطة الجديدة ومنزل الحبيب، إضافة إلى 12 ملفاً آخر في قابس المدينة ضمن برنامج المشاريع الإيكولوجية الداعمة للتنمية المستدامة.

وترتكز هذه المشاريع على مجموعة واسعة من الأنشطة، من بينها الصناعات التقليدية كصناعة الصمار والسعف، والخدمات، ونقل البضائع بالوسائل الخفيفة، والحلاقة، والخياطة، وزراعة المشاتل، إضافة إلى رتق الشباك، بما يعكس تنوع المبادرات الهادفة إلى خلق مصادر رزق وتحسين أوضاع الفئات الهشة.

وقد أشرف والي الجهة، رضوان نصيبي، على الاجتماع الذي يندرج في إطار دعم المبادرات الفردية وتحفيز الاستثمار المحلي وتوسيع فرص التشغيل.

المصدر: وات

