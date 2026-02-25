Français
مجتمع

قابس: تسجيل رجّة أرضيّة

قابس: تسجيل رجّة أرضيّة

سجّلت محطاّت رصـد الزلازل التّابعـة للمعـهـد الوطني للرّصـد الجوي، رجة أرضية اليوم الأربعاء 25 فيفري 2026، علـى الساعــة 05 و 24 دقيقة (بالتوقيت المحلي).

وبلغت قوتهـا 2.9 درجة علـى سلـم ريشتـر بالمركز الذّي حـدد حسب التّحاليل الأولية بــ 33.93 درجة خط عرض و بــ 10.39 درجة خط طـول، وذلك بمنطقة شرق كتانة من ولاية قابس. وقد شعر بها مواطنون من الجهة، وفق ما نشره المعهد الوطني للرصد الجوي عبر صفحته الرسميّة بالفيسبوك.

