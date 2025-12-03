قابس : حالات الاختناق تتواصل.. هل تحسم جلسة النطق بالحكم الملف؟ (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد ثامر مزهود النائب بالبرلمان عن ولاية قابس في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن حالات الاختناق تجددت في قابس حيث تم تسجيل هذا الاثنين، حوالي 39 حالة اختناق في صفوف عدد من تلاميذ في 3 مؤسسات تربوية بولاية قابس، بسبب الانبعاثات الغازية الصادرة عن المجمع الكيميائي التونسي.

ولفت النائب الى أن جلسة التصريح بالحكم في القضية الاستعجالية التي رفعها فرع الهيئة الوطنية للمحامين من أجل الإيقاف الفوري للوحدات الملوثة ستكون يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 مضيفا “وفق المحامين فإن كل القرائن ترجح بشكل كبير بأن يكون الحكم لصالح الجهة ويتمثل في الإيقاف الفوري للوحدات الملوثة”.

وحول مستجدات اللجنة التي كونها رئيس الجمهورية قيس سعيد لحلحلة ملف التلوث، أكد مزهود أنه ورغم مطالبتهم كنواب ولاية قابس وكنواب شعب، بأن تخرج اللجنة للرأي العام التونسي بتبيان برنامجها وتعلن التسقيف الزمني لعملها لمن لم يقع التواصل رسميا مضيفا “على حد على التقرير على وشك الانتهاء من اعداده.. نرجو أن يتم ذلك في القريب العاجل والأهم أن ينتصر لتطلعات ومطالب أهالينا في قابس بتفكيك الوحدات الملوثة”.

