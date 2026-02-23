قابس: حجز أكثر من 3264 لتر من الزيت النباتي المدعم منذ بداية شهر رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت ولاية قابس على صفحتها الرسمية أن فريق مشترك من مصالح المراقبة الاقصادية والمصالح الامنية (شرطة بلدية وأمن عمومي) قام مساء اليوم الاثنين23 فيفري 2026 بمداهمة مسكن بقابس المدينة وضبط شاحنة خفيفة بصدد تنزيل 360 لترا من الزيت النباتي المدعم.

وقد تم بعد الدخول الى ذلك المسكن وبعد أن وقعت استشارة النيابة العمومية في ذلك حجز 240 لترا من الزيت الزيت النباتي المدعم مخزنة في لدائن.

هذا وقد تم الاحتفاظ بصاحب البضاعة من قبل المصالح الأمنية واعادة ضخ المحجوز والمقدر ب 600 لترا بالمسالك القانونية للتوزيع.

من جهة أخرى تم حجز 1008 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى تاجر جملة تعمد اخفاء هذه الكمية والامتناع عن بيعها لتصبح بذلك جملة الكمية المحجوزة من هذا الزيت منذ بداية شهر رمضان المعظم 3264 لترا.

