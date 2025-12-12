قابس: نحو إزالة مخفضات السرعة العشوائية في فترة لا تتجاوز 15 يوما

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بقابس، في اجتماعها المنعقد بمقر الولاية، إلى تفعيل اللجان المحلية للسلامة المرورية، وحصر مخفضات السرعة العشوائية وإزالتها في فترة لا تتجاوز 15 يوما.

كما تمت، بالمناسبة، دعوة البلديات والادارة الجهوية للتجهيز والاسكان، الى توفير الوسائل اللازمة لازالة المخفضات العشوائية، وتعويضها عند الحاجة بمخفضات جديدة تستجيب للمواصفات الفنية المعمول بها في هذا المجال.

من جهة أخرى، تطرّق الاجتماع الى ملف الدراجات النارية وما تتسبب فيه من حوادث مرور خطيرة بلغ عددها، منذ مطلع السنة الحالية والى حدود يوم 20 نوفمبر الفارط، 217 حادثا مقابل 194 حادثا خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بزيادة تقدّر بـ 23 بالمائة.

وقد تسبّبت حوادث الدراجات النّارية خلال نفس الفترة من السنة الحالية في وفاة 41 شخصا، وإصابة 302 شخصا، مقابل 56 حالة وفاة و272 مصابا خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وقد تم التأكيد في هذا الاجتماع على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية بمخاطر السرعة، وبأهمية ارتداء الخوذة، وعلى ضرورة مضاعفة الجهود الرقابية والزجرية المتعلقة خاصة بمخالفة عدم ارتداء الخوذة واستعمال الدراجات غير المطابقة للتراتيب، وعلى أهمية تنظيم حملات موجهة لتسجيل الدراجات النارية متوسطة الحجم.

من جانبه، دعا والي قابس، رضوان نصيبي، لدى إشرافه على هذا الإجتماع، البلديات الى صيانة الطرقات ومعالجة الحفر الموجودة فيها بما يساعد على تحسين عوامل السلامة المرورية بها.

